Погода в Туле 23 октября: ночью заморозки, днем дождь
Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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23 октября 2018 года в Туле прогнозируется переменная облачность.
Днем синоптики обещают местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм).
Ветер юго-западный с порывами 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью -2…+3°С, днем +5…+10°С.
Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м.