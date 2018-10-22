2018-10-22T17:00:25+03:00
Общество

Погода в Туле 23 октября: ночью заморозки, днем дождь

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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23 октября 2018 года в Туле прогнозируется переменная облачность.

Днем синоптики обещают местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм).

Ветер юго-западный с порывами 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью -2…+3°С, днем +5…+10°С.

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков - 5000 м.

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