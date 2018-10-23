2018-10-22T17:00:19+03:00
Общество

В 2018 году на поддержку сельхозпроизводителей Тулы направили 12,6 млн рублей

На оперативном совещании в администрации Тулы были подведены итоги развития сельского хозяйства за 9 месяцев текущего года
Виктория ЯКУШИНА
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Была оказана поддержка из местного бюджета в размере 192 тыс. рублейБыла оказана поддержка из местного бюджета в размере 192 тыс. рублей
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В Туле функционируют 17 сельхозпредприятий, 32 крестьянских (фермерских) хозяйства, а также 27 169 личных подсобных хозяйств.

В 2018 году уборочная площадь зерновых и зернобобовых составила 4803 га, собрано 13 542 тонны зерна.

Были увеличены посевные площади технических культур на 535 га до 1244 га (в 2017 году было 709 га). Намолочено 2,87 тыс. тонн рапса, что на 556 тонн больше чем в 2017 году.

Собрано 6,7 тыс. тонн картофеля, (убрано около 81 % площадей).

Общий процент уборки овощей составляет 62 %, урожай составил более 4 тыс. тонн.

За 9 месяцев 2018 года сельхозорганизациям города, в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования город Тула», была оказана поддержка из местного бюджета в размере 192 тыс. рублей.

В рамках господдержки сельхозпроизводителям выделено 12,608 млн рублей из вышестоящих бюджетов.

– В условиях импортозамещения по всей стране делается ставка на поддержку отечественного производителя. В Большой Туле мы также оказываем содействие сельхозпредприятиям и фермерским хозяйствам. Помимо финансовой помощи, создаются условия для реализации продукции. Работает специализированная ярмарка на ул. М. Горького, еще четыре ярмарки открыты на Хлебной площади, ул. Фрунзе, ул. Галкина и ярмарка по продаже меда и продукции пчеловодства на пр. Ленина. Всего создано 227 торговых мест. Дополнительно реализация сельскохозяйственной продукции производится на Центральном рынке и в торговых комплексах «Южный», «Хопер». На Калужском шоссе для фермеров недавно открылся специализированный фермерский комплекс «Привозъ», – комментирует Глава Тулы Юрий Цкипури. – В целях дальнейшего развития сельского хозяйства разработана модель интерактивной карты используемых и неиспользуемых земель сельхозназначения. Карта позволяет визуально определить расположение предприятий, их земельные участки, а также расположение свободных земель, которые можно использовать для расширения производства.

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