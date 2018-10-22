2018-10-22T16:02:15+03:00
Происшествия

На съемках фильма с Безруковым под танком погиб каскадер

Печальный инцидент на съемках военной картины произошел в Калужской области [видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Процесс создания фильма — работа не простая. Съемки военных киноработ — и вовсе бывают опасны. Об этом свидетельствует трагедия, произошедшая около девяти часов утра 22 октября 2018 года на съемочной площадке военной драмы «Ильинские рубежи». Локацией стала территория неработающего аэродрома в городе Медынь Калужской области.

Жертвой случая, а может быть и чьей-то халатности, стал каскадер — 31-летний житель Москвы. Мужчина участвовал в съемке сцены с двумя танками. По замыслу одна из боевых машин должна была остановиться на расстоянии примерно трех метров от человека. Но все пошло не по плану и громадина наехала на москвича.

На место была вызвана «Скорая». Однако, спасли каскадера не удалось. Он скончался по дороге в больницу.

По данному факту в СУ СКР по Калужской области проводится доследственная проверка.

На съемках фильма с Безруковым под танком погиб каскадер.Печальный инцидент на съемках военной картины произошел в Калужской области [видео]

- Следователи уже провели осмотр места происшествия, и в настоящее время опрашивают свидетелей случившегося. Назначаются необходимые экспертизы, - сообщили в региональном ведомстве.

Отметим, что военная драма «Ильинские рубежи» расскажет зрителю о подвиге подольских курсантов во время обороны Москвы. Главные роли в кинофильме сыграют Сергей Безруков и Алексей Гуськов.

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