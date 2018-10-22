На съемках фильма с Безруковым под танком погиб каскадер
Процесс создания фильма — работа не простая. Съемки военных киноработ — и вовсе бывают опасны. Об этом свидетельствует трагедия, произошедшая около девяти часов утра 22 октября 2018 года на съемочной площадке военной драмы «Ильинские рубежи». Локацией стала территория неработающего аэродрома в городе Медынь Калужской области.
Жертвой случая, а может быть и чьей-то халатности, стал каскадер — 31-летний житель Москвы. Мужчина участвовал в съемке сцены с двумя танками. По замыслу одна из боевых машин должна была остановиться на расстоянии примерно трех метров от человека. Но все пошло не по плану и громадина наехала на москвича.
На место была вызвана «Скорая». Однако, спасли каскадера не удалось. Он скончался по дороге в больницу.
По данному факту в СУ СКР по Калужской области проводится доследственная проверка.
На съемках фильма с Безруковым под танком погиб каскадер.Печальный инцидент на съемках военной картины произошел в Калужской области [видео]
- Следователи уже провели осмотр места происшествия, и в настоящее время опрашивают свидетелей случившегося. Назначаются необходимые экспертизы, - сообщили в региональном ведомстве.
Отметим, что военная драма «Ильинские рубежи» расскажет зрителю о подвиге подольских курсантов во время обороны Москвы. Главные роли в кинофильме сыграют Сергей Безруков и Алексей Гуськов.