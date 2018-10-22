2018-10-22T13:14:16+03:00
Общество

Туляки увидят, о чем писали на страницах "Комсомольской правды" военных лет

Выставка газетных полос, приуроченная к 100-летию комсомола, откроется 24 октября 2018 года
Виктория ЯКУШИНА
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Страницы всеми любимой газеты станут основой выставки под названием "Комсомолка рассказывает: роль комсомольцев в Великой Победе", которая разместится в ДК "Железнодорожников" в Туле.

Туляки увидят страницы о приеме в Кремле в честь участников Парада Победы, рассмотрят фотографии тех лет, встречу на Тегеранской конференции Сталина, Черчиля и Рузвельта.

Кроме того, на выставке вы найдете сводки с фронтов, сообщения от советского политбюро, а также сможете прочесть историю про чудовищные злодеяния гитлеровцев в городе Плавске Тульской области, рассказанную в письме прямо из действующей армии.

Выставка откроется 24 октября и продлится по 5 ноября 2018 года.

Партнер проекта - ПАО "Тульский оружейный завод".

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