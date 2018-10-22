Туляки увидят, о чем писали на страницах "Комсомольской правды" военных лет
Страницы всеми любимой газеты станут основой выставки под названием "Комсомолка рассказывает: роль комсомольцев в Великой Победе", которая разместится в ДК "Железнодорожников" в Туле.
Туляки увидят страницы о приеме в Кремле в честь участников Парада Победы, рассмотрят фотографии тех лет, встречу на Тегеранской конференции Сталина, Черчиля и Рузвельта.
Кроме того, на выставке вы найдете сводки с фронтов, сообщения от советского политбюро, а также сможете прочесть историю про чудовищные злодеяния гитлеровцев в городе Плавске Тульской области, рассказанную в письме прямо из действующей армии.
Выставка откроется 24 октября и продлится по 5 ноября 2018 года.
Партнер проекта - ПАО "Тульский оружейный завод".