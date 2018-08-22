Туляки ждут снижения цен на красную рыбу

22 Авг. 10:00 2018-10-22T12:28:51+03:00

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В конце августа появились предположения о возможном резком снижении отпускных цен на один из наиболее востребованных видов лососевых – горбушу. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров сообщила, что лососевые дешевеют из-за большого количества предложений. Корреспонденты «Комсомольской правды» поговорили с продавцами и покупателями красной рыбы на рынках Тулы.

Наши лососевые лучше

Большинство туляков пока не заметили снижения цен на рыбу семейства лососевых. При этом многие относятся к возможности их снижения довольно скептически. «У нас все может только дорожать, цены на рыбу растут каждый год, и вряд ли продавцы станут продавать ее дешевле» - сомневаются покупатели. В то же время продавцы утверждают, что в случае снижения закупочных цен, «накручивать» их не будут, поскольку им гораздо выгоднее получать прибыль с больших объемов продаж, чем торговать «залежалым» товаром.

- На моем прилавке есть рыба из Мурманска, Аргентины. С Дальнего Востока, конечно, тоже. Российские лососевые существенно дешевле, чем импортные форель и семга, - рассказывает продавец рыбы с 11-летним стажем, Любовь Александровна, - Кета, кижуч, горбуша – это дикие сорта красной рыбы, форель и семга – искусственно выращенные. Аквакультуры нежнее и жирнее. Наши покупатели покупают их чаще всего, для самостоятельного посола. Наши лососевые намного полезнее и вкуснее.

«Пока на рынках Тулы старый улов. В первую очередь стоит ждать снижения цен на кету, кижуч, горбушу, если оно состоится», - считает Елена Уздинова.

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- Я работаю в рыбном отделе на Фрунзенском рынке 15 лет. За это время я помню случаи резкого снижения цены на лососевые, когда в наших территориальных водах идет большая путина, и рыбакам повышают квоты на вылов, – вспоминает Елена. - Так что, вполне вероятно, что цены снизятся и в этом году. Горбуши в этом году, действительно, много. Но все зависит от цен, которые установят поставщики. С Дальнего Востока нам поставляют горбушу, кету, нерку. Средняя цена на соленую горбушу сейчас составляет 500-550 рублей. Возможно, в сентябре, ее можно будет приобрести за 400-450 рублей. По моему мнению, самая вкусная дикая рыба - нерка, голец, чавыча, лосось. Туляки с удовольствием их покупают. Это жирные сорта, не уступающие форели и семге, и при этом – выловленные в море, а не выращенные.

Снижения цен можно ждать в сентябре

В этом году вылов красной рыбы на Дальнем Востоке может стать рекордным за последние девять лет, считают во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Традиционно количество добытой рыбы сравнивается по четным и нечетным годам. Тихоокеанских лососей выловлено на 42% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Сейчас на внутренний рынок, в том числе и в Тульскую область, уже поступают небольшие партии горбуши нового улова. Крупные поставщики, у которых есть мощности по хранению и переработке, пока реализуют рыбу прошлого сезона.

Благодаря хорошему вылову поступление красной рыбы на внутренний рынок будет увеличиться. Влияние на цены туляки заметят в сентябре, когда закончится лососевая путина. По оценкам экспертов, розничные цены на красную рыбу могут снизиться на 20–25%.

Цифры

По данным Минсельхоза, оптовые цены на горбушу на Дальнем Востоке сейчас составляет 120 рублей, на кету — 190 рублей за 1 килограмм. За год цены на горбушу снизились на 17%, со 145 рублей, на кету — на 20%, с 240 рублей.