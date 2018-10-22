В Тульской области после пожара в коллекторе теплотрассы нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 08:50 2018-10-22T08:55:40+03:00

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Напомним, 20 октября после тушения пожара в коллекторе теплотрассы около дома 4А по ул. Октябрьской в Новомосковске было обнаружено тело мужчины. По словам жителей соседних домов, погибший жил здесь на протяжении последнего месяца.

Следственный отдел по Новомосковску проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины после тушения пожара. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

Кроме того, следователи и полицейские предпринимают меры к опознанию потерпевшего, установлению его личности. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Что послужило причиной пожара, установят сотрудники МЧС.