2018-10-22T08:35:26+03:00
Спорт

Алексей Дюмин поздравил тульский «Арсенал» с победой над московским «Спартаком»

По словам губернатора, команда снова доказала, что способна дать бой любому сопернику
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ПФК "Арсенал"Фото: ПФК "Арсенал"
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил тульский «Арсенал» с победой над московским «Спартаком». Напомним, матч 11-го тура российской премьер-лиги прошел 21 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Спартак» уступил «Арсеналу» со счетом 2:3.

- Поздравляю «Арсенал» с волевой победой над одним из грандов российского футбола! Этим важным успехом команда снова доказала, что способна дать бой любому сопернику, - подчеркнул глава региона. - Пусть сегодняшний результат придаст уверенности и энтузиазма футболистам, тренерскому штабу и всем тульским болельщикам.

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