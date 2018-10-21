2018-10-21T15:49:24+03:00
Общество

Строительство бизнес-инкубатора и новых корпусов детской облбольницы в Туле продолжается

20 октября первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин осмотрел ход строительства
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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В Туле полным ходом идет строительство социально значимых объектов. Среди них - корпуса Тульской детской областной клинической больницы.

В новом палатно-боксированном корпусе будут лечиться дети в возрасте до 3 лет. Корпус рассчитан на 90 койко-мест. На объекте уже завершены основные строительно-монтажные работы, а также подведены инженерные сети.

В здании ведется внутренняя отделка, благоустройство территории. Затем приступят к основным работам – поставке и монтажу оборудования.

Все работы идут в соответствии с графиком и выполнены на 50%. Завершить их планируется в октябре 2019 года.

Также идут работы в изоляционно-диагностическом корпусе, который рассчитан на 46 койко-мест. При корпусе будет собственная лаборатория для микробиологических исследований с самым современным оборудованием.

Строительство фасада здания завершено на 65%. В этом году планируется завершить весь контур здания, а также осуществить подачу тепла.

Фото: Правительство ТО

Фото: Правительство ТО

Магистраль на Хворостухина

Помимо этого, продолжается строительство дороги по улице Хворостухина на участке от улицы Бондаренко до улицы Кирова. Объект реализуется на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.

На данный момент почти все инженерные сети вынесены, за исключением газа. По словам подрядчика (ООО «Тулаоборонстрой»), последний участок газопровода планируют выносить на следующей неделе. Сейчас на объекте укладывают песок и щебень, формируют основание дороги. Кроме того, проведены работы по устройству полотна трамвайного пути, уложена рельсошпальная решетка. Проект предусматривает и строительство тротуаров шириной 3 метра с обеих сторон строящейся дороги. Достроить магистраль планируют уже в декабре этого года.

Фото: Правительство ТО

Фото: Правительство ТО

Бизнес-инкубатор

Еще один социально значимый объект – бизнес-инкубатор для поддержки субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности. В здании предусмотрено не только проведение консультаций, обучающих программ для предпринимателей, но и предоставление помещений в аренду. Большинство работ на объекте выполнены, завершается отделка.

Нормативный срок контракта – 1 декабря 2018 года.

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