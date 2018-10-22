Погода в Туле 22 октября: ночью заморозки, утром туман
Днем синоптики обещают сильный ветер
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22 октября 2018 года в Туле и Тульской области переменная облачность,
Осадков не ожидается.
Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный ночью с порывами 3-8 м/с. Днем порывы будут достигать 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью -3…+2°С, днём +6…+11°С.
Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, видимость в тумане -200-500 м.