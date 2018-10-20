На новой лыжероллерной трассе в Туле стартовали областные соревнования

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-20T16:48:15+03:00

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20 октября 2018 года в Туле проходят областные соревнования лыжероллеров, посвященные открытию лыжероллерной трассы имени Олимпийского чемпиона В.П. Веденина. В них принимают участие около 300 спортсменов из муниципальных образований региона.

Напомним, трасса была построена на внебюджетные средства по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина после того, как к нему обратились жители поселка Косая Гора в 2016 году.

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Трасса протяженностью 2,5 км имеет современное покрытие и полностью освещена. Все это позволяет спортсменам тренироваться круглогодично.

Кроме того, разработан проект по созданию системы искусственного оснежения. Для этого специально пробурена артезианская скважина. Как только наступит отрицательная температура, система будет генерировать искусственный снег. Трасса открыта для всех желающих.

Кроме того, теперь у региональной Федерации лыжных гонок и спортивной школы Олимпийского резерва появился ратрак — специальное транспортное средство на гусеничном ходу для прокладки лыжни.

Сейчас на территории ведется строительство административного корпуса. Трасса передана областной школе олимпийского резерва».

На церемонии открытия соревнований побывал знаменитый лыжник, олимпийский чемпион Вячеслав Веденин. Он напутствовал спортсменов и выразил надежду, что долгожданная трасса поможет воспитать хороших лыжников, которые войдут в сборную нашей страны.