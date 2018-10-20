В Туле "Газель" протаранила пассажирский автобус
20 октября 2018 года около 10:20 на пересечении улиц Веневское шоссе и Карпова в Туле произошло ДТП.
Столкнулись автомобиль "Газель" и пассажирский автобус "Нефаз", который по предварительной информации двигался по маршруту №12.
Фото: группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области
Предположительно, водитель "Газели" не уступил дорогу автобусу, который ехал по главной дороге.
В результате ДТП в Туле водитель "Газели" от полученных травм скончался на месте, а его пассажир получил телесные повреждения.
Фото: группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области
Фото: группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области
Информация о пострадавших пассажирах автобуса "Нефаз" пока не поступала.
Фото: группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области