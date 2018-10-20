2018-10-20T11:47:32+03:00
Происшествия

В Туле "Газель" протаранила пассажирский автобус

Один человек погиб, один пострадал
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области
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20 октября 2018 года около 10:20 на пересечении улиц Веневское шоссе и Карпова в Туле произошло ДТП.

Столкнулись автомобиль "Газель" и пассажирский автобус "Нефаз", который по предварительной информации двигался по маршруту №12.

Фото: группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области

Фото: группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области

Предположительно, водитель "Газели" не уступил дорогу автобусу, который ехал по главной дороге.

В результате ДТП в Туле водитель "Газели" от полученных травм скончался на месте, а его пассажир получил телесные повреждения.

Фото: группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области

Фото: группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области

Фото: группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области

Фото: группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области

Информация о пострадавших пассажирах автобуса "Нефаз" пока не поступала.

Фото: группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области

Фото: группа по пропаганде УГИБДД УМВД России по Тульской области

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