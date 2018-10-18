В Туле выберут победителей премии «Бизнес-Успех - 2018»
18 октября 2018 года в Доме Дворянского собрания в Туле состоялось открытие Всероссийского форума предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни».
Особое место в его программе занимает региональный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». У ее номинантов есть уникальная возможность рассказать о своих проектах, добиться признания, а победители получат шанс представлять свои идеи уже на федеральном этапе премии.
Фото: Алексей ФОКИН
Основные цели проекта «Бизнес-Успех» – это поиск и тиражирование положительных примеров развития малого и среднего бизнеса на местах, успешных муниципальных практик по развитию бизнес-климата. Каждый номинант станет обладателем памятной статуэтки «Золотой домкрат», символизирующей премию «Бизнес-Успех».
Фото: Алексей ФОКИН
После церемонии открытия участники форума защищали свои бизнес-идей в номинациях: «Лучший экспортный проект», «Лучший интернет-проект», «Лучший созидательный проект», «ЗОЖ», «Народный предприниматель». Победители будут известны уже вечером, а в течение дня в программе форума - пленарное заседание, круглые столы и мастер-классы.
Почетным гостям мероприятия подарили расписанный вручную пряник. Изображение наносили резиденты тульского бизнес-инкубатора.
Фото: Алексей ФОКИН
Организаторами премии «Бизнес-Успех» выступают Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Общественная палата РФ при содействии правительства Тульской области.