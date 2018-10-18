2018-10-18T16:34:29+03:00
Общество

В Туле выберут победителей премии «Бизнес-Успех - 2018»

Их имена станут известны вечером, 18 октября
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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18 октября 2018 года в Доме Дворянского собрания в Туле состоялось открытие Всероссийского форума предпринимателей «Территория бизнеса – территория жизни».

Особое место в его программе занимает региональный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». У ее номинантов есть уникальная возможность рассказать о своих проектах, добиться признания, а победители получат шанс представлять свои идеи уже на федеральном этапе премии.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Основные цели проекта «Бизнес-Успех» – это поиск и тиражирование положительных примеров развития малого и среднего бизнеса на местах, успешных муниципальных практик по развитию бизнес-климата. Каждый номинант станет обладателем памятной статуэтки «Золотой домкрат», символизирующей премию «Бизнес-Успех».

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

После церемонии открытия участники форума защищали свои бизнес-идей в номинациях: «Лучший экспортный проект», «Лучший интернет-проект», «Лучший созидательный проект», «ЗОЖ», «Народный предприниматель». Победители будут известны уже вечером, а в течение дня в программе форума - пленарное заседание, круглые столы и мастер-классы.

Почетным гостям мероприятия подарили расписанный вручную пряник. Изображение наносили резиденты тульского бизнес-инкубатора.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Организаторами премии «Бизнес-Успех» выступают Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Общественная палата РФ при содействии правительства Тульской области.

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