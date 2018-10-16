Нельзя ли «жарить» похолоднее?

16 Окт. 10:00 2018-10-18T15:40:58+03:00

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Согласно установленным правилам, отопительный сезон наступает, когда средняя температура воздуха в течение 5 суток подряд ниже 8 градусов Цельсия. Резкое похолодание наблюдалось в конце сентября, поэтому отопительный сезон в Туле стартовал 1 октября. В течение пяти дней были подключены все 179 котельных, тепло подано во все многоквартирные дома и социальные организации.

На второй этап – регулировку работы котельных – отводится 10 дней. В понедельник, 15 октября, этот срок истек. «Аварийных ситуаций за время не зарегистрировано», - озвучено на еженедельном оперативном совещании в администрации города Тулы. На «горячие линии» поступило более 6000 тысяч звонков. Среди частых обращений – жалобы на жару в квартирах тульских многоэтажек.

Нетипичный случай

В чем обычно упрекают коммунальщиков после наступления отопительного сезона? Зачастую в квартирах становится слишком холодно, и туляки просят принять меры, чтобы батареи стали хотя бы чуточку горячее.

Закрепленной нормой температурных режимов для помещений служит «ГОСТ Р 51617 – 2000. Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия». Документом установлен температурный режим в диапазоне от 18 до 24 градусов.

В этом году октябрь в Туле выдался удивительно тёплым. В итоге часть жителей оружейной столицы столкнулись с такой проблемой, как чрезмерная жара в квартире. Температура превышает установленные нормы, вызывая дискомфорт. Выходов может быть сразу несколько. Какой выбрать, будет зависеть от конкретной ситуации.

Управдом – друг человека

Формально, жильцы дома напрямую с работниками отопительной сети города никак не связаны, следовательно, и общаться с ними должны не владельцы квартир, а управляющая компания, которая несёт ответственность за конкретный дом. Поэтому, первый шаг при любых вопросах к коммунальщикам – обращение в управляющую компанию.

Если жалоба в управляющую компанию написана, а результата это не принесло, можно обратиться в вышестоящие инстанции: Жилищная инспекция и Роспотребнадзор. Телефоны «горячих линий» тоже продолжают работать.

Объективные обстоятельства

В Жилищной инспекции Тульской области нам сообщили, что проблема чрезмерной температуры в квартирах затрагивает в основном тех горожан, которые являются потребителями крупных котельных, работающих не только на обогрев близлежащих домов, но и на снабжение их горячей водой. В таких котельных температура теплоносителей не может быть ниже 50 градусов. В любом случае, отопительный сезон начался, котельные запущены. Запуск отопительного сезона – сложное многоступенчатое мероприятие и прекратить подачу тепла уже нет возможности.

Кроме того, даже если жители первых этажей многоэтажки жалуются на жару в помещении, то их соседи сверху, вполне вероятно, не разделяют их мнения. Участие соседей в этом вопросе важно, так как в многоэтажных домах на первых и последних этажах температура радиаторов может сильно отличаться. Следовательно, надо понять, на всех ли этажах такая проблема в квартирах есть, и не будут ли возражать другие жильцы. Поэтому принять решение о прекращении подачи тепла даже на уровне одного многоквартирного дома затруднительно, тем более – в масштабах целого города.

Тепло ли тебе, девица?

Исключением являются многоквартирные дома, где жильцы установили тепломер на отопление, пояснили в жилиспекции. Общим собранием они могут принять решение снизить подачу тепла, поскольку для них действительно не выгодно переплачивать за ненужные килоджоули и «отапливать улицу».

Многие квартиры сейчас оборудованы системами радиаторов с регулировкой подачи горячей воды. Достаточно просто прикрыть или полностью перекрыть подачу воды в радиатор, и столбик термометра в вашей квартире на глазах поползёт вниз. Балансировочный кран может быть установлен и на стояк отопления. В результате его полного или частичного перекрытия температура в жилище снизится. Найдя оптимальный вариант, можно легко привести домашний климат к необходимой норме.

Народные методы

Самый популярный способ регулировки температуры в квартире – открытые окна. Можно попробовать найти оптимальное решение с помощью такого хода. Это будет гораздо проще сделать, если у вас дома установлены современные пластиковые окна с режимом микропроветривания.

Хорошая новость для тех, у кого есть дома шторы, ну или хотя бы карнизы для них — плотные сомкнутые портьеры служат отличным защитным экраном от потока тепла, особенно если они висят от стены до стены и от потолка до пола.

День дню рознь: нынче тепло, а завтра мороз

Кстати, по сообщениям синоптиков, аномально тёплая погода продлится до конца недели. Уже в выходные резко похолодает и выпадет рекордное количество осадков.