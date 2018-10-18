2018-10-18T14:28:41+03:00
Общество

В Туле умер знаменитый Дед Бом-бом

73-летний Михаил Мартынов умер в своей квартире
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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16 октября 2018 года в Туле скончалась местная звезда интернета, мастер анекдотов и приколов Дед Бом-бом.

73-летний Михаил Мартынов умер в своей квартире в одной из многоэтажек на проспекте Ленина. Как сообщает ИА "Тульские новости", предположительная причина смерти - общее ухудшение здоровья в связи с возрастом.

Напомним, Михаил Мартынов стал популярным около 10-15 лет назад и за свою любимую присказку "бом-бом" получил прозвище.

Его, гуляющего возле площади Победы в Туле, ни раз показывали по ТВ, а ролики на You Tube с его знаменитыми "ну ты индеец, я балдю!", "лан, не урчи!" и "шалун" насчитывают миллионы просмотров.

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