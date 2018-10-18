2018-10-18T13:01:34+03:00
Общество

В Тульском музее оружия празднуют 100-летие комсомола

В рамках праздника начала работу выставка, а также пройдут общественные чтения
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Мария ВЛАСОВАФото: Мария ВЛАСОВА
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18 октября 2018 года, в Тульском музее оружия дали старт масштабным региональным мероприятиям, посвященным 100-летию ВЛКСМ.

Торжества открылись театрализованным прологом в Зале Славы российского оружия (5 этаж здания-шлема).

Фото: Мария ВЛАСОВА

Фото: Мария ВЛАСОВА

В рамках праздника начала работу выставка «Тульский комсомол в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», на которой будут представлены документы и материалы из фондов Тульского государственного музея оружия, Тульского государственного архива, музеев г. Тулы, оборонных предприятий, личных коллекций туляков, посвященные деятельности комсомольцев в годы войны.

С 12:40 до 15:00 в большом конференц-зале музея пройдут общественные чтения «По страницам истории тульского комсомола».

Выступления посвящены истории комсомола, осмыслению его роли и значения в истории советского государства, участию в борьбе с фашизмом, строительстве крупнейших промышленных предприятий, освоению целины, деятельности студенческих строительных отрядов, а также роли комсомольской организации в патриотическом воспитании молодежи, мобилизации для участия в общественно важных делах Тулы и области.

Кроме того, будут проанализированы возможности использования форм и методов работы ВЛКСМ в работе современных молодежных организаций.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Фото: Мария ВЛАСОВА

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