Туляки несут цветы и свечи к мемориалу «Керчь»

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-18T11:24:23+03:00

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Напомним, 17 октября в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. Вооруженный 18-летний учащийся колледжа привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья. От его рук погибли 20 человек, более 50 доставили в больницы с ранениями разной степени тяжести. Что привело к трагедии, выясняется.

Фото: Мария ВЛАСОВА

Красные гвоздики и поминальные свечи

Тулу и Керчь связывают давние дружеские и партнерские отношения. Начиная с 17 октября туляки приносят к мемориалу «Керчь» на площади Победы цветы и поминальные свечи. Букеты красных гвоздик горожане оставляют на темном мраморе, в память о погибших зажигают свечи.

Фото: Мария ВЛАСОВА

- Очень горько слышать о событиях в Керчи: погибли дети. Не знаешь, что ожидать от ребят. К мемориалу «Керчь» пришел почтить память погибших сразу после того, как услышал в новостях о трагедии, - вздыхает туляк, посетивший мемориал.

Фото: Мария ВЛАСОВА

- Нет страшней трагедии, чем в той, что погибают дети, - коротко заметила женщина, положив цветы.

Соболезнования родным и близким

Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в г. Керчи Республики Крым.

- От себя лично и от лица всех жителей Тульской области выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - сказал Алексей Дюмин.

Соболезнования также выразили глава города Тулы Юрий Цкипури и глава администрации Тулы Евгений Авилов.

- Тула скорбит вместе с Керчью. От лица всех туляков выражаем глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями, которые произошли сегодня в политехническом колледже, в результате чего погибли люди. Всем пострадавшим желаем быстрее пойти на поправку, - говорится в соболезновании.