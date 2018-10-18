2018-10-18T09:30:24+03:00
Общество

Деловые поездки - куда этим летом ездили туляки

Самыми частыми направлениями путешествий по работе стали Москва, Калуга, Липецк и юг России
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Такие выводы сделала компания Tele2, проанализировав статистику летних поездок по стране, совершенных бизнес-клиентами из Тульской области. Предприниматели посетили 57 регионов и проговорили в путешествиях свыше 600 тысяч минут.

Самыми популярными местами для поездок стали ближайшие к Тульской области регионы – Московский, Калужский и Липецкий. Не сильно уступил им Краснодарский край, расположившийся на четвертом месте рейтинга. Суммарно четыре этих субъекта РФ посетили 54% путешественников.

В ГОСТИ К НАМ

Если говорить про ответные визиты, то чаще всего в Тулу приезжали бизнес-абоненты Tele2 из Московской и Калужской областей, куда чаще всего ездят и туляки. Очевидный вывод: наиболее тесно представители тульского бизнеса общаются с деловыми партнерами именно из этих двух регионов. На третьем месте рейтинга приезжающих – Орловская область.

БЫТЬ ВСЕГДА НА СВЯЗИ

В путешествиях тульские корпоративные клиенты Tele2 практически не ограничивали себя в общении по мобильному телефону. Так, за одну поездку каждый абонент в среднем использовал более чем 2 Гб интернет-трафика – это примерно треть от среднемесячного потребления. Суммарно все бизнес-путешественники из Тульской области проговорили более 600 тысяч минут и отправили порядка 300 тысяч сообщений.

Алексей Гелецкий, коммерческий директор макрорегиона «Центр» Tele2:

- Чтобы дать предпринимателям максимально удобный и выгодный тариф, необходимо понимать специфику работы бизнеса. Сегодня мы видим, что линейка наших бизнес-тарифов, запущенная весной, попала точно в цель – предприниматели очень активно пользуются мобильным телефоном не только дома, но и в путешествиях. Интересно, что пик по количеству поездок пришелся на август – в этом месяце из Тульской области уезжали на 30% больше абонентов, чем в июне или июле.

Одной из особенностей бизнес-тарифов Tele2 является то, что включенный пакет минут можно расходовать на звонки любых абонентов всей России. Это оценят предприниматели, которые работают с партнерами из других регионов. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов остаются прежними.

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