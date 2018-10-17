Туляки несут цветы к стеле "Керчь"
Мемориал на площади Победы в Туле завален цветами
Тула скорбит, также как и вся страна
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Напомним, сегодня. 17 октября 2018 года, учащийся Керченского политехнического колледжа устроил взрыв и массовый расстрел студентов учреждения. Известно о 18 погибших и порядка 50 пострадавших. Объявлен трехдневный траур.
Губернатор Тульской области, мэр Тулы, а также глава администрации города выразили свои соболезнования близким погибших.
Тула скорбит, также как и вся страна.
К стеле «Керчь» на площади Победы в Туле жители оружейной столицы приносят цветы и свечи.