2018-10-17T23:13:14+03:00
Общество

Туляки несут цветы к стеле "Керчь"

Мемориал на площади Победы в Туле завален цветами
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Тула скорбит, также как и вся странаТула скорбит, также как и вся страна
Изменить размер текста:

Напомним, сегодня. 17 октября 2018 года, учащийся Керченского политехнического колледжа устроил взрыв и массовый расстрел студентов учреждения. Известно о 18 погибших и порядка 50 пострадавших. Объявлен трехдневный траур.

Губернатор Тульской области, мэр Тулы, а также глава администрации города выразили свои соболезнования близким погибших.

Тула скорбит, также как и вся страна.

К стеле «Керчь» на площади Победы в Туле жители оружейной столицы приносят цветы и свечи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Представитель Украинской православной церкви архиепископ Климент: Националисты уже убивают наших священников и захватывают храмы
«Комсомольская правда» обсудила непростую ситуацию с официальным представителем Украинской православной церкви (УПЦ МП), председателем синодального информационно-просветительского отдела архиепископом Климентом
Повышение возраста продажи алкоголя в России: За спиртным - после 21 года
В России хотят повысить возраст, с которого можно покупать алкоголь, «Комсомолка» поговорила с экспертами и узнала их мнение о предложении повысить возраст продажи алкоголя в России [инфографика]
День космонавтики 2019: история и традиции праздника
12 апреля 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире - Международный день полета человека в космос
Новости 24
Тульские библиотеки бесплатно раздают книги и журналы
В Туле на улице Болдина загорелась грузовая "Газель"
В Туле высадили 15-летний дуб
18 октября в Туле снова отключат светофоры
Алексей Дюмин выразил соболезнования близким погибших при взрыве в Керчи
Руководители Тулы выразили соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва в Керчи
Как тулякам защитить имущество на дачах в зимний период
Тулякам доступен новый обучающий модуль программы «Азбука интернета» от «Ростелекома» и ПФРФ
Роспотребнадзор приостановил деятельность "Трех богатырей"
В чемпионате по профмастерству «Абилимпикс» участвует 118 тульских студентов
В столовых тульских школ зафиксированы нарушения
Щекинцы, укравшие бортовой камень, заплатят его 20-кратную стоимость
В Туле сформирован список дворов, вошедших в программу благоустройства
В Туле состоится мастер-класс известного кинодеятеля
Восемь пожарных расчетов и 28 пожарных тушили два гаража в Донском
Глава тульского УАТН Владимир Якимович покинет свой пост
На проспекте Ленина в Туле «Фольксваген» влетел в дерево
Алексей Дюмин внес законопроект, устанавливающий размеры потенциально возможного к получению ИП годового дохода
Житель Суворова получил 8,5 лет колонии за продажу амфетамина
Тульские полицейские просят граждан помочь в розыске пропавшего пенсионера
18 октября на улице Гоголевской в Туле запретят остановку
В Туле "Приора" сбила женщину
Пенсионер на мопеде протаранил "Ларгус" в Киреевске
В Туле реализуется социальный проект «Семья и город»
Тульские школьники – финалисты Всероссийской программы «Ученическое самоуправление»
Мемориалу «Три штыка» на площади Победы в Туле исполнилось 50 лет