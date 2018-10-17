Тулякам показали «козу» в «Сарафане»

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-17T09:37:36+03:00

Деятельность одного из самых крупных и посещаемых ТЦ Тулы была принудительно остановлена.

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Появление сотрудников службы судебных приставов в сопровождении группы быстрого реагирования 15 октября в помещении торгово-развлекательного центра «Сарафан» стало неожиданностью для арендаторов и очевидцев.

Как сообщила начальник межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тульской области Жанна Булгакова, эксплуатация торгового комплекса «Сарафан» по улице Путейская, 5 запрещена:

- Решение вынесено Привокзальным судом города Тулы по иску прокуратуры. Суд состоялся в понедельник, 15 октября. Постановление суда требует немедленного исполнения, поскольку запрет деятельности ООО «ИнтерКомТорг» связан с нарушениями в сфере пожарной безопасности.

Приставы прошли в помещение администрации центра. Однако журналисты к процедуре ознакомления руководства с решением суда допущены не были. Во время работы приставов администрация пыталась препятствовать деятельности СМИ, заявив о запрете фото- и видеосъемки в павильонах.

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Что не так в «Сарафане»?

Первые проверки противопожарной безопасности в торговом комплексе прошли в марте 2018 года. Были выявлены многочисленные нарушения противопожарных требований. ООО «ИнтерКомТорг» было привлечено к административной ответственности. Организация выплатила штраф 200 тысяч рублей и получила предписания об устранении нарушений.

Список недочетов обширный. Среди них перечислены и такие нарушения, которые, очевидно, потребуют значительных вложений и переоборудования помещения для выполнения предписаний. Вот их перечень:

- в отдельных помещениях отсутствует автоматическая пожарная сигнализация;

- отдельных помещениях горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников менее 0,5 м;

- в отдельных помещениях точечные дымовые пожарные извещатели размещены не на несущих строительных конструкциях;

- в каждом защищаемом помещении не установлены не менее 3 точечных пожарных извещателей;

- на пути эвакуации второго корпуса отсутствуют ручные пожарные извещатели;

- в первом корпусе здания (3-этажный) отсутствует автоматическая установка пожаротушения;

- расстояние от точечных тепловых извещателей до стен более 2,5 м;

- в первом корпусе расстояние между ручными пожарными извещателями более 50 м;

- пространство за подвесным потолком не оборудовано автоматическими установками противопожарной защиты;

- противопожарные двери не закрываются при пожаре;

- световые указатели «Выход» системы оповещения людей о пожаре находятся в неработоспособном состоянии;

- автоматическая пожарная сигнализация в первом корпусе находится в неработоспособном состоянии;

- система дымоудаления в первом корпусе находится в неработоспособном состоянии.

Штрафом дело не ограничилось

17 июля прокуратура и МЧС проверили фактическое устранение ранее выявленных нарушений пожарной безопасности в торговом центре «Сарафан». Оказалось, что ООО «ИнтерКомТорг» не приняло никаких мер по устранению ранее выявленных нарушений пожарной безопасности.

В связи с выявленными многочисленными нарушениями прокурор района обратился в Привокзальный районный суд с исковым заявлением о запрете деятельности торгового центра «Сарафан» до их устранения.

15 октября суд рассмотрел исковое требование и вынес решение о закрытии торгового центра. В связи с тем, что выявленные нарушения представляют собой угрозу жизни и здоровья граждан, решение суда обращено к немедленному исполнению в тот же день.

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Закрытие стало шоком

Предпринимателей застали врасплох приезд судебных приставов и закрытие ТЦ «Сарафан». Арендаторам торговых павильонов было предложено попросить выйти посетителей и закрыть помещения. На выполнение требований приставы выделили тридцать минут. - Сейчас необходимо закрыть павильоны, возможность вывезти имущество мы предоставим предпринимателям позже, - инструктировала подчиненных начальник межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств.

Как сообщила корреспондентам «Комсомолки» Жанна Булгакова, из-за большой площади торгового центра и наличия посетителей процедура закрытия займет немало времени:

- Деятельность торгово-развлекательного центра приостановлена, поскольку не были выполнены 22 предписания в области обеспечения пожарной безопасности посетителей. Согласно судебному решению, запрет осуществления деятельности в данном помещении будет действовать до полного устранения выявленных нарушений. После проведения проверки можно будет говорить о возобновлении торговли. Срок зависит от оперативности действий администрации.

Арендаторы пытались выяснить причины происходящего. Растерянность читалась также на лицах посетителей, продавцов и персонала комплекса. Оно и понятно. Помимо очевидных убытков предпринимателей, без работы останутся десятки людей, а жители Привокзального района – без привычного маршрута покупок.

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Продолжение нашумевшей трагедии

Волна тотальных проверок и последующих закрытий торговых центров прокатилась по Туле еще весной. Поводом для внеплановых проверок стала страшная трагедия в Кемерове, унесшая жизни 64 человек, которые не смогли выбраться из загоревшегося комплекса «Зимняя вишня». Запертые двери, отключенная пожарная сигнализация, затруднительный доступ к эвакуационным проходам усугубили последствия пожара.

Эхо «крестового похода» на торговые центры в Туле слышно до сих пор. Напомним, что 6 апреля Советский районный суд Тулы запретил деятельность торгово-офисного центра «Большой универмаг» до устранения нарушений требований пожарной безопасности. По сей день центр не возобновил своей деятельности.

О торговом центре

«Торгово-увлекательный центр «Сарафан» занимает лидирующее место в сфере торговли города Тула. Создание семейной и комфортной атмосферы является одной из приоритетных задач для управляющей компании центра. ТУЦ «Сарафан» предлагает широкий выбор магазинов, собранных под одной крышей», - позиционирует себя ТЦ «Сарафан» на собственном сайте.

В центре разместились представители крупных торговых сетей: ювелирные салоны, магазины косметики, одежды, бытовой техники, книжные магазины. Помимо торговых павильонов в комплексе располагаются кафе и рестораны, игровые площадки и аттракционы для детей. Общая площадь павильонов 25 – 816 квадратных метров. Посещаемость – около 100 тысяч человек в неделю.

От первого лица

Руководство комплекса «Сарафан» прокомментировало ситуацию «Комсомолке»: «С решением суда мы не согласны. Все нарушения устранены, а те, которые имеются, никакой опасности для посетителей торгового центра не несут».