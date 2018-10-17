В Тульской области экс-глава муниципального образования отправится под суд

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-17T08:34:21+03:00

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В Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшей главы одного из муниципальных образований Ефремовского района. Бывшую чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий.

В ходе предварительного расследования установлено, что весной 2010 года женщина по просьбе знакомой обратилась к обвиняемой. Она попросила выдать на имя знакомой выписки из похозяйственной книги о наличии у нее права на земельный участок, расположенный в Ефремовском районе. Экс-глава МО выполнила просьбу и сделала фиктивную выписку из похозяйственной книги.

В июне 2010 года обвиняемая передала данную выписку женщине, которая в свою очередь передала выписку в кадастровую палату. В это же время была произведена постановка на учет данного земельного участка.

Зимой 2011 года женщина в интересах супруга обратилась к обвиняемой с просьбой о выдаче на его имя выписки из похозяйственной книге о наличии у нее права на земельный участок, расположенный в Ефремовском районе. Далее преступление было совершено аналогичным способом с ранее совершенным.

В результате преступных действий обвиняемой на основании фиктивной выписки их похозяйственной книги на него было зарегистрировано право собственности на земельный участок.

Обвиняемая признала вину в совершении преступлений. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных отделом УЭБиПК УМВД России по Тульской области.

- В ходе предварительного расследования уголовного дела допрошены свидетели, произведен осмотр места происшествия, выемки документов, обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемой в совершении указанных преступлений подтверждается в полном объеме.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.