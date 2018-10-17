2018-10-16T16:35:11+03:00
Происшествия

Житель Тульской области за кражу с банковского счета заплатит 100 тысяч рублей

Молодой человек перевел с банковского счета потерпевшего 2 750 рублей
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Суд вынес обвинительный приговор 22-летнему жителю города Щекино. Он признан виновным в совершении кражи с банковского счета.

Молодой человек нашел в подъезде мобильный телефон. Дома он обнаружил на смартфоне «Мобильный банк», позволяющий осуществлять переводы и снятие денег с банковского счета потерпевшего. Он создал виртуальный киви-кошелек, привязанный к абонентскому номеру телефона, после чего перевел с банковского счета потерпевшего 2 750 рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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