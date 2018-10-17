2018-10-16T16:23:10+03:00
Общество

«Патриот-Тула»: экспозиция ретро-автомобилей и центр военно-тактических игр

В Туле продолжается создание аналога парка «Патриот», расположенного в подмосковной Кубинке
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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16 октября 2018 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин проинспектировал ход строительства военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот-Тула».

Смонтированы четыре тенто-мобильных укрытия (ТМУ), ведутся работы по строительству конгресс-центра, обустройству асфальтовых покрытий и коммуникаций.

Фото: Правительство ТО

Фото: Правительство ТО

В здании конгресс-центра разместятся сменные экспозиции, пункт общественного питания, залы для проведения семинаров, торжественных собраний, круглых столов.

На площадях парка будут созданы возможности для разных видов досуга - спортивного, военно-патриотического, культурного и семейного. Их перечень сейчас формирует региональное учреждение «Тульские парки», на баланс которого инвестор передаст парк по завершении строительства.

Фото: Правительство ТО

Фото: Правительство ТО

После проведения пуско-наладочных работ климатической системы в тенсто-мобильных укрытиях планируется разместить интерактивную постоянную экспозицию ретро-автомобилей, организовать тематические выставочные площадки с размещением вооружения, военной техники и центра военно-тактических игр, а также проводить прикладные мастер-классы.

Фото: Правительство ТО

Фото: Правительство ТО

Отметим, что Тульская область – один из первых регионов России, где будет создан аналог парка «Патриот», расположенного в подмосковной Кубинке.

Фото: Правительство ТО

Фото: Правительство ТО

Фото: Правительство ТО

Фото: Правительство ТО

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