Фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия!: программа мероприятий

СЕГОДНЯ 09:11 2018-10-16T10:03:21+03:00

Фото с фестиваля 2017 года

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XIX Открытый российский фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия!» пройдет в Туле с 3 по 9 ноября 2018 года.

Традиционно туляков и гостей региона ждут встречи с известными актерами, режиссерами и драматургами, мастер-классы, дискуссии, и, конечно, новые комедии.

Во второй раз на суд зрителей будут вынесены зарубежные картины. В этом году желающие смогут увидеть киноленты из Италии, Франции, Испании, Бельгии.

Вход в кинотеатры свободный, приглашения можно получить в кассах.

КТО ПРИЕДЕТ

Среди ожидаемых гостей и участников фестиваля – советник Президента России по вопросам культуры Владимир Толстой; астролог Павел Глоба; кинорежиссер, народный артист России Карен Шахназаров; президент планеты «КВН» Александр Масляков; актеры, народные артисты России Всеволод Шиловский, Людмила Максакова, Михаил Боярский, Владимир Баринов, Дмитрий Назаров; художественный руководитель киножурнала «Ералаш», заслуженный деятель искусств России, кинорежиссер Борис Грачевский; народный артист России, кинорежиссер, актер, председатель комиссии по культуре Московской городской Думы Евгений Герасимов; телеведущая Кира Прошутинская; первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ Константин Затулин; артист театра, кино и эстрады Игорь Христенко; директор Московского международного кинофестиваля, профессор Института культуры Наталья Семина и многие другие.

30 отечественных и зарубежных картин

На церемония открытия (3 ноября) будут объявлены номинанты премий: «За все Хорошее…», «За вклад в Комедию», «За Юмор в Музыке», «За вклад в Чувство Юмора Страны».

В течение недели зрители увидят порядка 30 отечественных и зарубежных картин.

Конкурсную программу будет оценивать профессиональное жюри, в составе которого режиссеры, кинокритики, литературоведы, журналисты. В качестве арбитров, как всегда, выступят и зрители – они оценят фильмы, заполнив специальные анкеты, вручат свой приз зрительских симпатий.

Победители премий будут объявлены 9 ноября на церемонии закрытия фестиваля.

ИМЕНА

Лауреатами фестиваля в разные годы становились Эльдар Рязанов, Георгий Данелия, Леонид Куравлев, Леонид Рошаль, Станислав Говорухин, Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко, Валентин Гафт, Иван Охлобыстин, Сергей Шакуров и многие другие.

Бессменный президент фестиваля – народная артистка России, кинорежиссер Алла Сурикова.

Премьер фестиваля – народный артист России Николай Караченцов.

Председатель жюри – заслуженный деятель искусств России, кинодраматург Аркадий Инин.

Продюсер - председатель Совета студии АНО «Позитив-фильм» Алекс Поташников.

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА

С программой фестиваля можно ознакомиться в нашей афише.