2018-10-16T09:44:00+03:00
Общество

Тульская область полностью перейдет на цифровое телевидение

Аналоговое вещание федеральных каналов будет отключено
Мария ВЛАСОВА
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В январе 2019 года Россия полностью перейдет на цифровое телевидение.В январе 2019 года Россия полностью перейдет на цифровое телевидение.
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Тульская область полностью перейдет на цифровое телевидение. Это произойдет уже с 1 января 2019 года. Телезрители смогут принимать в цифровом качестве 20 основных телевизионных каналов и 3 радиоканала. Телевизионная картинка станет более четкой и яркой. Об этом говорили на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина.

Тульский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) полностью готов к переходу на «цифру». Телевизоры, выпущенные после 2012 года, принимать цифровой сигнал будет автоматичеси.

Тем же зрителям, чьи телевизоры произведены ранее, нужно приобрести цифровую приставку и дециметровую антенну. Настроить ее можно самостоятельно. Если дом находится в зоне, где невозможно принять эфирный сигнал, то стоит приобрести спутниковый комплект оборудования.

- Тульский ОРТПЦ и федеральный РТРС открыли «горячую линию», на которой жители области смогут получить ответ на вопросы о переходе на «цифру», - сообщила председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова. - Справочные телефоны размещены на всех видах информационных материалов, которую мы подготовили и уже распространяем в районах.

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