Погода в Туле 16 октября: до +18 градусов
Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
Фото: Алексей ФОКИН
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16 октября 2018 года в Туле и Тульской области небольшая облачность.
Осадков не ожидается.
Местами во второй половине ночи и утром синоптики обещают туман.
Ветер западной четверти с порывами 4-9 м/с.
Температура воздуха по области ночью +4…+9°С, днем +13…+18°С.
Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, видимость в тумане -500 м.