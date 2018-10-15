Погода в Туле 16 октября: до +18 градусов

Аномально теплое и долгое бабье лето 2018: с чего бы это? И к чему бы?

На Покров, 14 октября, такой теплыни в оружейной столице не было уже 70 лет. И всю новую неделю - такая же красота, солнце и +17. Чем объясняется удивительное бабье лето 2018, рассказывают синоптики