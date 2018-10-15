2018-10-15T17:00:29+03:00
Общество

Погода в Туле 16 октября: до +18 градусов

Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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16 октября 2018 года в Туле и Тульской области небольшая облачность.

Осадков не ожидается.

Местами во второй половине ночи и утром синоптики обещают туман.

Ветер западной четверти с порывами 4-9 м/с.

Температура воздуха по области ночью +4…+9°С, днем +13…+18°С.

Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, видимость в тумане -500 м.

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