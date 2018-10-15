2018-10-15T16:55:55+03:00
Происшествия

ТЦ "Сарафан" в Туле закрывают по решению суда

В здании нарушены нормы пожарной безопасности
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Сегодня, 15 октября 2018 года, сотрудники УФССП России по Тульской области организовали закрытие ТРЦ "Сарафан" на улице Путейской (ООО «ИнтерКомТорг»),

Такое решение вынес суд после массовых прокурорских проверок, в рамках которых были обнаружены нарушения пожарной безопасности в здании, в числе которых :

- в отдельных помещениях отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.

- в отдельных помещениях горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников менее 0,5 м.

- в отдельных помещениях точечные дымовые пожарные извещатели размещены не на несущих строительных конструкциях

- в каждом защищаемом помещении не установлены не менее 3 точечных пожарных извещателей,

- на пути эвакуации второго корпуса отсутствуют ручные пожарные извещатели.

- в первом корпусе здания (3-х этажный) отсутствует автоматическая установка пожаротушения.

- расстояние от точечных тепловых извещателей до стен более 2,5 м.

- в первом корпусе расстояние между ручными пожарными извещателями более 50 м.

- пространство за подвесным потолком не оборудовано автоматическими установками противопожарной защиты

- противопожарные двери не закрываются при пожаре.

- световые указатели «Выход» системы оповещения людей о пожаре находятся в неработоспособном состоянии.

- автоматическая пожарная сигнализация в первом корпусе находится в неработоспособном состоянии.

- система дымоудаления в первом корпусе находится в неработоспособном состоянии.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

По результатам проверки в марте 2018 ООО «ИнтерКомТорг» было привлечено к административной ответственности с наказанием в виде штрафа в 200 000 рублей. В представлении руководителю ООО прокуратура района потребовала принять меры к устранению выявленных нарушений. Однако, меры так и не были приняты.

Тогда прокурор района обратился в Привокзальный суд с исковым заявлением о запрете деятельности ТЦ до устранения нарушений. Иск был удовлетворен.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Торговый центр будет закрыт до полного устранения нарушений, наличие которых может угрожать жизни и здоровью посетителей.

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