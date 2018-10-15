ТЦ "Сарафан" в Туле закрывают по решению суда
Сегодня, 15 октября 2018 года, сотрудники УФССП России по Тульской области организовали закрытие ТРЦ "Сарафан" на улице Путейской (ООО «ИнтерКомТорг»),
Такое решение вынес суд после массовых прокурорских проверок, в рамках которых были обнаружены нарушения пожарной безопасности в здании, в числе которых :
- в отдельных помещениях отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.
- в отдельных помещениях горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников менее 0,5 м.
- в отдельных помещениях точечные дымовые пожарные извещатели размещены не на несущих строительных конструкциях
- в каждом защищаемом помещении не установлены не менее 3 точечных пожарных извещателей,
- на пути эвакуации второго корпуса отсутствуют ручные пожарные извещатели.
- в первом корпусе здания (3-х этажный) отсутствует автоматическая установка пожаротушения.
- расстояние от точечных тепловых извещателей до стен более 2,5 м.
- в первом корпусе расстояние между ручными пожарными извещателями более 50 м.
- пространство за подвесным потолком не оборудовано автоматическими установками противопожарной защиты
- противопожарные двери не закрываются при пожаре.
- световые указатели «Выход» системы оповещения людей о пожаре находятся в неработоспособном состоянии.
- автоматическая пожарная сигнализация в первом корпусе находится в неработоспособном состоянии.
- система дымоудаления в первом корпусе находится в неработоспособном состоянии.
Фото: Алексей ФОКИН
По результатам проверки в марте 2018 ООО «ИнтерКомТорг» было привлечено к административной ответственности с наказанием в виде штрафа в 200 000 рублей. В представлении руководителю ООО прокуратура района потребовала принять меры к устранению выявленных нарушений. Однако, меры так и не были приняты.
Тогда прокурор района обратился в Привокзальный суд с исковым заявлением о запрете деятельности ТЦ до устранения нарушений. Иск был удовлетворен.
Решение суда обращено к немедленному исполнению.
Торговый центр будет закрыт до полного устранения нарушений, наличие которых может угрожать жизни и здоровью посетителей.