Как тулякам защититься от кори

СЕГОДНЯ 13:00 2018-10-15T13:02:53+03:00

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В Тульской области за 9 месяцев 2018 года выявили 13 случаев кори (заболели 12 детей и 1 взрослый). При этом все 13 человек ранее от кори не захотели прививаться.

Пять человек заразились корью за пределами региона. Они приехали из Москвы, Челябинска, Белоруссии и Арабских Эмиратов. Также заболели две семьи. Родители отказались прививать детей, а в итоге заболели и они и малыши. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Корь — вирусное инфекционное заболевание которое передается воздушно-капельным путем. Источником инфекции является больной человек. Обычно заболевают люди, общавшиеся с больным, и не имеющие иммунитета к данному заболеванию.

Первые признаки кори - резкий подъем температуры до 39 - 40 градусов, кашель, насморк, часто начинается конъюнктивит; на 2 - 3 день появляется сыпь, сначала на лице, потом на теле, руках и ногах.

- От кори может защитить своевременно сделанная прививка. Малышам проводят прививки в возрасте 1 года и повторяют ревакцинацию в 6 лет, - говорит врач-педиатр Валерия Головко. - В организме вырабатывается то количество антител, которое необходимо для надежной защиты от инфекции.

Взрослым рекомендуют прививаться до 35 лет включительно. Это касается тех, кто до этого не болел корью, не делал прививку или делал однократно, либо не имеет сведений о прививках. Взрослых прививают двукратно, интервал между первой и второй прививками должен составлять не менее 3 месяцев. Для того чтобы узнать, есть ли у вас иммунитет, нужно сдать анализ крови на антитела к кори.

При этом все детские инфекции, к которым относится корь, у взрослых протекают тяжелее. И могут привести к осложнениям — бронхиту, менингиту, трахеобронхиту и другим заболеваниям. Этапы развития кори будут удлиняться, также как и период выздоровления.

С 2016 года возраст для иммунизации увеличен до 55 лет для профессий, относящихся к группам риска. Это работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом, пограничники.

Прививки против кори в рамках национального календаря проводятся бесплатно в государственных учреждениях здравоохранения по месту жительства или работы.