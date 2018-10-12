2018-10-12T20:07:12+03:00
Общество

Генеральный директор «Еврохима» Игорь Нечаев избран членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей

Выборы руководящего органа бизнес-объединения прошли 10 октября
Виктория ЯКУШИНА
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Игорь НечаевИгорь Нечаев
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Игорь Нечаев возглавляет АО «Минерально-химическая компания «Еврохим» с 6 сентября 2017 года, до этого (с 2011 года) – руководитель дивизиона «Логистика».

Напомним, «Еврохим» управляет активами производителя азотных, фосфорных и калийных удобрений EuroChem Group в России и СНГ. В Тульской области «ЕвроХим» владеет рядом предприятий, самое крупное из которых Новомосковский «Азот». Также в состав холдинга входит проектный центр «Тулагипрохим» и строительная компания «Новомосковск-ремстройсервис».

РСПП – объединение российского крупного бизнеса, включает более ста отраслевых и региональных объединений в сферах ТЭК, машиностроения, банков, ОПК, строительства, химического комплекса, легкой и пищевой промышленности, услуг. Наряду с правительством России и профсоюзами, является одной из сторон Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

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