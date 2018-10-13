2018-10-12T20:07:12+03:00
Общество

13 октября в Туле будет ограничено движение транспорта

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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13 октября 2018 года в Туле, связи с проведением мероприятий, посвященных закрытию мотосезона, в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятия:

- запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств с 00:00 до 19:00 на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;

- ограничено с 14:30 до 15:30 движение всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок по проспекту Ленина (нечетная сторона) на участке от ул. 9 Мая до ул. Советской.

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