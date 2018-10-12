2018-10-12T15:46:07+03:00
Происшествия

Приехал на ЧМ-2018, а попал в беду: как болельщик из Конго остался без денег и добрался из Москвы в Тульскую область пешком

Жители Заокского района обогрели парня и помогают ему вернуться на Родину
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

История 19-летнего Самуэля из Демократической Республики Конго поражает. В июне он приехал в Москву на ЧМ-2018, а сегодня он живет в хостеле под Тулой, не имея ни гроша и возможности вернуться на Родину. Если бы не добрые жители Заокского района Тульской области, замерз бы бедный иностранец на улице.

Информация о произошедшем с Самуэлем распространилась в соцсетях, после того как 11 октября неравнодушные туляки создали группу в его поддержку.

Оказалось, после яркого ЧМ-2018 иностранец решил остаться в России, так как в столице он познакомился с девушкой и влюбился.

Самуэль стал жить и работать в Москве, но спустя несколько месяцев он практически в один миг потерял все. Сперва его обокрали: забрали документы, паспорт болельщика, деньги. А после его оставила и та самая девушка, ради которой он остался в России. Она просто исчезла, оставив влюбленного и растерянного Самуэля одного.

Тут и начались для иностранца тяжелые времена в России. Парня несколько раз избивали на улицах столицы. От страха и беспомощности он решил пойти куда глаза глядят. Пешком (!) из белокаменной, вдоль железнодорожных путей, Самуэль добрался до Тульской области.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Заокском районе, близ деревни Кошкино, парня заметили местные. Он стоял в сандалиях и майке на осенней улице, под деревом. В опавших листьях он пытался согреть ноги.

Жители решили ему помочь. Сначала Самуэля поселили в отделении полиции, потом пристроили в местном хостеле, обратились в посольство ДР Конго. Там обещали помочь с восстановлением документов, а вот денег на билет до родной страны не выделили.

- Мы связывались с родными Самуэля через Фейсбук, но никто не отвечает, - отмечает тулячка Ольга Арехова. - Не знаем, что делать. Не выкинуть же его на улицу? Жалко парня. Он говорит только на французском. Общаемся через переводчик на телефоне.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

На данный момент неравнодушные уже привезли иностранцу еду, одежду, обувь, лекарства, деньги.

Жители Заокска проводят сбор средств на покупку билета до Конго, стоимость которого варьируется в пределах от 30 до 60 тысяч рублей.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ОФИЦИАЛЬНО

- Сотрудниками полиции выясняются все детали и обстоятельства нахождения мужчины в России, проводятся необходимые мероприятия для восстановления его документов и отправки на родину, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД. - Ситуация находится на контроле Управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Обнаружены санитарные нарушения у водоснабжающих организаций в Тульской области
В Туле прошел VII городской фестиваль волонтерских вожатых отрядов «Вожатская флотилия»
Инспектор транснадзора в Туле пойман за взяточничество
Цыган пытался вынести на себе куртку из бутика в Туле
10 юнармейцев из Тулы и Узловой совершат полет в аэродинамической трубе
Туляков научат рисовать осень
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили ТГПУ им. Л.Н. Толстого с 80-летием
Команда КВН «Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю!» вышла в финал Центральной лиги «Поволжье»
Пьяная жительница Новомосковска зарезала соседа, защищая ребенка
В ДТП с "семеркой" и "Газелью" под Тулой пострадали три человека
В ДТП на Кутузова в Туле пострадали женщина и ребенок
В Тульской области проходит Месячник гражданской обороны
25 октября главный судебный пристав Тульской области проведет личный прием
В поселках тульского Заречья обустроили мостовые переходы
Прокурор Ленинского района выехал на место свалки опасных медицинских отходов
В Тульской области горящую квартиру тушили семь пожарных
На трассе в Тульской области столкнулись «ВАЗ-2107» и «Газель»: есть пострадавшие
В Тульской области полыхал "Фольксваген Гольф"
В Тульской области сгорела хозяйственная постройка
Туляк, пытавшийся зарезать свою жену в деревне Старое Басово, задержан
В выходные в Туле будет изменена схема движения общественного транспорта
В субботу в Туле будет ограничено движение транспорта
В Туле пройдут матчи IV тура Чемпионата России по волейболу
В Туле ограничат движение по улице Гоголевской
Жителя Белевского района посадили на 3,5 года за возделывание конопли