Приехал на ЧМ-2018, а попал в беду: как болельщик из Конго остался без денег и добрался из Москвы в Тульскую область пешком

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-12T15:46:07+03:00

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История 19-летнего Самуэля из Демократической Республики Конго поражает. В июне он приехал в Москву на ЧМ-2018, а сегодня он живет в хостеле под Тулой, не имея ни гроша и возможности вернуться на Родину. Если бы не добрые жители Заокского района Тульской области, замерз бы бедный иностранец на улице.

Информация о произошедшем с Самуэлем распространилась в соцсетях, после того как 11 октября неравнодушные туляки создали группу в его поддержку.

Оказалось, после яркого ЧМ-2018 иностранец решил остаться в России, так как в столице он познакомился с девушкой и влюбился.

Самуэль стал жить и работать в Москве, но спустя несколько месяцев он практически в один миг потерял все. Сперва его обокрали: забрали документы, паспорт болельщика, деньги. А после его оставила и та самая девушка, ради которой он остался в России. Она просто исчезла, оставив влюбленного и растерянного Самуэля одного.

Тут и начались для иностранца тяжелые времена в России. Парня несколько раз избивали на улицах столицы. От страха и беспомощности он решил пойти куда глаза глядят. Пешком (!) из белокаменной, вдоль железнодорожных путей, Самуэль добрался до Тульской области.

Фото: соцсети

В Заокском районе, близ деревни Кошкино, парня заметили местные. Он стоял в сандалиях и майке на осенней улице, под деревом. В опавших листьях он пытался согреть ноги.

Жители решили ему помочь. Сначала Самуэля поселили в отделении полиции, потом пристроили в местном хостеле, обратились в посольство ДР Конго. Там обещали помочь с восстановлением документов, а вот денег на билет до родной страны не выделили.

- Мы связывались с родными Самуэля через Фейсбук, но никто не отвечает, - отмечает тулячка Ольга Арехова. - Не знаем, что делать. Не выкинуть же его на улицу? Жалко парня. Он говорит только на французском. Общаемся через переводчик на телефоне.

Фото: соцсети

На данный момент неравнодушные уже привезли иностранцу еду, одежду, обувь, лекарства, деньги.

Жители Заокска проводят сбор средств на покупку билета до Конго, стоимость которого варьируется в пределах от 30 до 60 тысяч рублей.

Фото: соцсети

ОФИЦИАЛЬНО

- Сотрудниками полиции выясняются все детали и обстоятельства нахождения мужчины в России, проводятся необходимые мероприятия для восстановления его документов и отправки на родину, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД. - Ситуация находится на контроле Управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области.