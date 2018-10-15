Музей «Тульские древности» приглашает на интерактивные занятия

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-14T16:44:59+03:00

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14 октября, 16:00

Праздник «Покровские посиделки»

Встреча посвящена традициям одного из важнейших православных праздников – Покрова Пресвятой Богородицы.

По народным поверьям на Покров осень с зимой встречаются. Осень всегда была значимым временем года для русского люда. Это и время окончания сельскохозяйственных работ, и время начала новых важных дел – ремонта изб, домашней утвари. На Покров женщины садились за рукоделие.

Музей «Тульские древности» приглашает погрузиться в атмосферу традиционных покровских посиделок, ощутить тепло и уют русской избы, послушать при свете лучины о народных традициях в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Также найдется время и для рукоделия. Посетителей ждет мастер-класс по изготовлению цветов из гофрированной бумаги и декоративной подставки из нитей.

Возрастные рекомендации – 12+.

Вход свободный по предварительной записи.

14 октября, 17:00

Воскресник для дошкольников: «Юный археолог»

Музейный воскресник – это отличная возможность познакомить ребёнка дошкольного возраста с историей родного края, бытом и традициями прошлого, дать почувствовать связь с ушедшими поколениями. Этнография, археология, фольклор – науки, которые помогут отправиться в захватывающее путешествие в мир прошлого, позволят стать более вдумчивым, внимательным, разовьют любознательность и творческое воображение. В музее «Тульские древности» такие путешествия маленькие исследователи совершают в компании мам, пап, старших братьев или сестер, бабушек и дедушек. В октябре все воскресные интерактивные занятия проходят в экспозиции «Сказание о Мамаевом побоище». Главный ее девиз – «Трогать разрешается!».

14 октября ребята и их близкие познакомятся с профессией археолога. Ученые под землей находят старинные предметы, а порой даже целые города, узнают, как жили люди много-много лет назад, когда нас ещё не было. На занятии дошколята увидят археологические находки, обнаруженные в Тульском крае, и смастерят что-то несложное, но памятное.

Продолжительность занятия – 45-60 минут. Наполняемость группы – до 15 человек.

Возрастные рекомендации – 3+.

Стоимость – 100 рублей.

Предварительная запись на занятии и справки по телефону: +7 4872 36 16 63.

Адрес Музейно-выставочного центра «Тульские древности»: Тула, пр. Ленина, 47.