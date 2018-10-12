В Тульской области женщина за пьяное вождение получила срок

СЕГОДНЯ 03:00 2018-10-11T17:03:14+03:00

По ее вине пострадала пассажирка

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В особом порядке судебного разбирательства рассмотрено уголовное дело в отношении жительницы Тульской области. Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения.

Пьяная женщина вместе с пассажирами ехала на автомобиле по дороге «Лопатково – Ефремов - Ливны». Проезжая по территории Ефремовского района, она превысила скорость, не справилась с управлением и выехала на обочину. В результате автомобиль опрокинулся.

Автомобиль получил механические повреждения, а пассажирка получила различные травмы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью. С полученными травмами она была госпитализирована в ефремовскую районную больницу.

Суд назначил женщине 11 месяцев в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года 10 месяцев.