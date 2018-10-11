В Тульской области мужчина, вырастивший коноплю, отправится за решетку
Суд постановил приговор в отношении жителя Белевского района, осужденного по статье «незаконное хранение без цели сбыта частей растения, содержащего наркотическое средство в крупном размере».
В одной из деревень Белевского района мужчина незаконно вырастил на территории домовладения коноплю. Собрав части растения, он сушил их у себя дома на чердаке.
В ходе осмотра домовладения подсудимого полицейские обнаружили и изъяли части конопли, содержащие наркотическое средство массой 409 грамм, являющее крупным размером.
В судебном заседании мужчина согласился с предъявленным ему обвинением. Судебное разбирательство по делу по ходатайству подсудимого проведено в особом порядке.
Мужчина признан виновным в совершении преступления. Ему назначено 3 года 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.