«Упала, а не попала в ДТП»: Жительница Узловой пожаловалась на недобросовестную работу медиков

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-11T16:34:19+03:00

По словам матери, медики указали неверную причину травмы ее маленькой дочери и не вызвали полицию для фиксации факта ДТП

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В «КП» обратилась жительница Узловой Екатерина Новиченко. Она рассказала, что 20 сентября ее пятилетнюю дочь сбила машина. Место ДТП было неподалеку от районной больницы, поэтому «скорую» вызывать не стали, а сразу отвели ребенка в медицинское учреждение.

- После рассказа об обстоятельствах происшествия, моей дочери сделали рентген, пояснив мне, что ничего серьезного не произошло. При этом для фиксации факта ДТП с участием ребенка сотрудники полиции вызваны не были. После рентгена и получения выписки, меня отправили домой. От случившегося с моим ребенком, я находилась в состоянии шока, оценить серьезность ситуации в тот момент не смогла, - рассказала жительница Узловой. - Понадеявшись на слова медиков об удовлетворительном состоянии дочери, мы направились домой. Однако моему ребенку стало хуже, и мне пришлось обратиться за помощью к другим специалистам, т.к. в момент обращения поликлиника функционировала без врача невролога (специалист был в отпуске). Придя в себя, и, ознакомившись с полученными документами, обнаружила, что в медицинской выписке указано, что с моих слов ребенок упал на улице, хотя мной были сообщены обстоятельства произошедшего.

Та самая выписка.

По словам женщины, после этого она самостоятельно обратилась в полицию, сообщив о факте ДТП. В настоящее время ее дочь проходит курс лечения. У ребенка было установлено сотрясение мозга. Необходимо дополнительное обследование, чтобы исключить более серьезные последствия.

Для того чтобы добиться правды, Екатерина написала жалобы в прокуратуру, минздрав и другие инстанции с просьбой провести проверку действий сотрудников, производивших осмотр ребенка, но, по ее словам, не сообщивших о случившемся в полицию, и указавших в выписке недостоверную информацию о событиях, послуживших причиной травмы.

ОФИЦИАЛЬНО

В региональном минздраве сообщили, как должны действовать сотрудники медицинских организаций в случае ДТП:

- При поступлении сигнала о ДТП по каналам экстренных служб (ЕДДС, 112, 03) или от населения, вызов передается для обслуживания бригаде скорой медицинской помощи, информация о произошедшем сразу передается службам экстренного реагирования (ГИБДД и тд.).

По прибытии на место происшествия сотрудники бригады скорой медицинской помощи оказывается помощь пострадавшим с обязательной фиксацией в карте вызова обстоятельства произошедшего. Если пострадавший нуждается в оказании медицинской помощи, то бригадой скорой медицинской помощи он доставляется в медицинскую организацию в соответствии с порядком маршрутизации.

Если пострадавшие обращаются в медицинскую организацию самостоятельно и указывают на такие обстоятельства получения травмы, как дорожно-транспортное происшествие, то сотрудники учреждения обязаны информировать экстренные службы о произошедшем.

Также обращаем внимание, чти в компетенцию медицинских работников не входит выяснение обстоятельств случившего. В случае, если пациент при самостоятельном обращении за медицинской помощью не указывает на факт получения травмы при ДТП, то сотрудниками медицинской организации сведения о травме не передаются в экстренные службы.

КСТАТИ О ВОДИТЕЛЕ

В отношении мужчины, который сбил ребенка на автомобиле, было возбуждено дело об административном правонарушении за оставление места ДТП. Водитель полностью признал свою вину, ему назначили наказание. Об этом гласит постановление мирового судьи.