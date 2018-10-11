2018-10-11T16:05:29+03:00
Спорт

Большой футбольный праздник в Туле: матч Россия – Македония на стадионе «Арсенал»

Игра состоится 12 октября
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: ПФК "Арсенал"Фото: ПФК "Арсенал"
Изменить размер текста:

Национальная и молодежная сборные нашей страны продолжают путешествие по российским городам в рамках Лиги Наций УЕФА и отборочных матчей Чемпионата Европы U21.

12 октября 2018 года «молодежка» остановится в оружейной столице. На Центральном стадионе «Арсенал» она встретится со сборной Македонии.

Отметим, что параллельно с матчами проходит серия match-day активностей национальной сборной под названием «Team Russia в городе!», запущенная ранее Российским футбольным союзом.

За два часа до начала игры, у красно-желтого мяча-фонтана, гостей будут ждать уличный фудкорт, фотозоны, выступления артистов, мастер-классы, насыщенная конкурсная программа, самовары с пряниками и баранками, диджейские сеты, футбольные стрижки от модного барбершопа, аквагрим и многое другое. В перерыве встречи состоится розыгрыш планшета и других подарков.

Начало матча Россия - Македония в 19:00.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Почему Кокорин и Мамаев откладывают свой визит в полицию
«КП» вместе адвокатом Александром Трещевым посмотрела видео, где Кокорин и Мамаев устраивают дебош. Почему же оба футболиста-дебошира не были задержаны даже через двое суток после того, как были опознаны на видео
"Им просто повезло, что в этом кафе не было Кости Цзю или Нурмагомедова": Что говорят российские звезды и спортсмены о Кокорине и Мамаеве
Поведение российских футболистов, устроивших за одно утро две драки в общественных местах, возмутило многих [видео, опрос "КП"]
Новости 24
Житель Тульской области пытался убить знакомого ножом
В Туле на ул. Н. Островского горящее здание тушили 14 пожарных
В Тульской области пенсионерка, обматерившая участкового, отработает 200 часов
Тулякам расскажут о секрете успеха «Игры престолов»
Тульская областная универсальная научная библиотека празднует 185 лет
В Тульской области 13 человек заболели корью
В Туле прошли приемку десять дорог
15 октября тульские офтальмологи проведут день открытых дверей
В Тульской области мужчина за угон машины заплатит почти 30 тысяч рублей
В Туле руководитель организаций скрыл от налоговой 15 млн рублей
Банк УРАЛСИБ автоматизировал ряд валютных операций для корпоративных клиентов
В Туле пожарные спасли человека из горящего дома
В Туле пройдет XXIII Международный фестиваль "Джазовая провинция"
Спектакль о великом обольстителе покажут в тульском драмтеатре
На Казанской набережной пройдет первый открытый турнир по Panna в Туле
Где 11 октября в Туле не будет воды
Юные туляки могут принять участие в игре-путешествии «Тайны Тульского кремля»
В Тульской области в гараже сгорел мотоцикл "Ява"
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет студенческий патриотический форум «Любите Россию»
3D-модель Тульской области принесла победу региону на Всероссийском конкурсе IT-проектов