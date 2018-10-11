Большой футбольный праздник в Туле: матч Россия – Македония на стадионе «Арсенал»
Национальная и молодежная сборные нашей страны продолжают путешествие по российским городам в рамках Лиги Наций УЕФА и отборочных матчей Чемпионата Европы U21.
12 октября 2018 года «молодежка» остановится в оружейной столице. На Центральном стадионе «Арсенал» она встретится со сборной Македонии.
Отметим, что параллельно с матчами проходит серия match-day активностей национальной сборной под названием «Team Russia в городе!», запущенная ранее Российским футбольным союзом.
За два часа до начала игры, у красно-желтого мяча-фонтана, гостей будут ждать уличный фудкорт, фотозоны, выступления артистов, мастер-классы, насыщенная конкурсная программа, самовары с пряниками и баранками, диджейские сеты, футбольные стрижки от модного барбершопа, аквагрим и многое другое. В перерыве встречи состоится розыгрыш планшета и других подарков.
Начало матча Россия - Македония в 19:00.