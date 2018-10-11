В Тульской области очевидец помог полицейским найти водителя "БМВ", сбившего насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-11T13:30:40+03:00

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Вечером 9 октября автомобилист, проезжая мимо, обнаружил лежащего мужчину на 1-м км дороги «Узловая-Ильинка». Житель Узловского района вызвал полицейских и медиков, рассказал об обстоятельствах обнаружения пострадавшего. Однако спасти мужчину не удалось. От полученных травм он скончался в реанимации. Его личность выясняется.

Мужчину сбил автомобиль. В его розыске дорожным полицейским помог узловчанин. За этот день он несколько раз проезжал по этой дороге. С момента его предыдущей поездки до момента обнаружения им пострадавшего прошло несколько часов. Именно в промежутке этого времени неизвестный сбил пешехода.

Вечером 9 октября автомобилист, проезжая мимо, обнаружил лежащего мужчину на 1-м км дороги «Узловая-Ильинка». Житель Узловского района вызвал полицейских и медиков, рассказал об обстоятельствах обнаружения пострадавшего. Однако спасти мужчину не удалось. От полученных травм он скончался в реанимации. Его личность выясняется.

Мужчину сбил автомобиль. В его розыске дорожным полицейским помог узловчанин. За этот день он несколько раз проезжал по этой дороге. С момента его предыдущей поездки до момента обнаружения им пострадавшего прошло несколько часов. Именно в промежутке этого времени неизвестный сбил пешехода.

Также сотрудники Госавтоинспекции изучили записи камер видеонаблюдения. Они показали, что в

месте ДТП за несколько часов проехало порядка 70 транспортных средств, одно из которых с большой долей вероятности и совершило наезд. Сотрудники ГИБДД устанавливали водителей всех машин, осматривали каждую на предмет выявления повреждений. В результате полицейские нашли автомобиль БМВ Х3 с характерными признаками. 46-летний мужчина, ранее не привлекавшийся к ответственности за нарушение Правил дорожного движения, признался в наезде на пешехода. По предварительным данным, он испугался случившегося и в связи с этим покинул место ДТП.

В Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия. Полицейские благодарят местного жителя за содействие в мероприятиях по поиску совершившего ДТП водителя.

Также сотрудники Госавтоинспекции изучили записи камер видеонаблюдения. Они показали, что в месте ДТП за несколько часов проехало порядка 70 автомобилей. Один из них с большой долей вероятности и совершил наезд.

Сотрудники ГИБДД устанавливали водителей всех машин, осматривали каждую на предмет выявления повреждений. В результате полицейские нашли автомобиль БМВ Х3 с характерными признаками. 46-летний мужчина, ранее не привлекавшийся к ответственности за нарушение ПДД, признался в наезде на пешехода. По предварительным данным, он испугался случившегося и в связи с этим покинул место ДТП.

В Госавтоинспекции выясняют обстоятельства происшествия. Полицейские благодарят местного жителя за содействие в поиске водителя, совершившего ДТП.