В Туле открылась выставка «Болезнь молодых или жизнь с болью»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-11T11:38:03+03:00

10 октября в ЦПКиО им. Белоусова состоялось открытие выставки «Болезнь молодых или Жизнь с болью»

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«Когда мой сын впервые побежал я уже знала, что не смогу сказать ему: «Давай, кто быстрее, побежали на перегонки?!» И не смогу никогда, и не только бегать...»

Это рассказ женщины столкнувшейся лицом к лицу с болезнью Бехтерева — серьезным заболеванием, при котором страдает, главным образом, позвоночник. Со временем он теряет эластичность, превращая человека в расцвете сил в инвалида.

Экспонаты выставки - 8 прозрачных скульптур в человеческий рост.

История рассказана в Центральном парке им. Белоусова. Здесь 10 октября состоялось открытие выставки «Болезнь молодых или Жизнь с болью».

Экспонаты выставки - восемь прозрачных скульптур в человеческий рост со светящимися красными позвоночниками. За каждым их движением и позой стоят сотни тысяч историй историй людей с болезнью Бехтерева. Кто-то не может поднять или опустить голову, кто-то не может даже завязать шнурки или поднять руку вверх. При этом, в основном, все они — молодые люди трудоспособного возраста. Чаще всего болезнь поражает именно молодежь.

- Фигуры нам показывают обычных людей, которые ведут обычный образ жизни. Обычные позы, которые людям с данным заболеванием не доступны либо доступны, но со значительными болевыми ощущениями. К сожалению, молодые люди очень частно небрежно относятся к своему здоровью: пропускают эти симптомы, - отмечает председатель регионального отделения общества взаимопомощи с болезнью Бехтерева Елена Попова.

Что такое болезнь Бехтерева Елена Попова знает не понаслышке. В один из дней в возрасте 15 лет Елена просто не смогла встать с кровати. После чего последовали череда обследований и борьба с заболеванием. Сегодня она помогает людям, столкнувшимся с этим недугом, не замыкаться на проблеме, а искать пути ее решения.

Фигуры подсвечиваются в тех местах, где человек испытывает боль

Распознать болезнь не просто, зачастую ее принимают за остеохондроз. А ведь так важно предотвратить ее прогрессирование на ранней стадии.

- Более 1000 людей с таким диагнозом в Тульской области. С каждым годом заболеваемость не только растет по числу новых случаев, но и по пересмотру диагнозов тех пациентов, которые наблюдались у неврологов с диагнозом остеохондроз. Если в 2014 году в регионе было зарегистрировано около 400 таких пациентов, то на конец 2017 года уже почти 1200, - говорит главный специалист ревматолог департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Татьяна Сальникова.

Организаторы хотят обратить внимание юных туляков на важность ранней диагностики заболевания. Сегодня возможности лечения воспалительных заболеваний позвоночника, к которым относится болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит), псориатический спондилит, гораздо шире. По словам Татьяны Сальниковой, вовремя и правильно назначенная терапия может сохранить функцию суставов и позвоночника. Запущенная ситуация может привести к необратимым функциональным нарушениям и крайней инвалидизацией таких пациентов.

Данная выставка проходит в нашем регионе впервые.

К слову, выставка в Центральном парке более эффектно будет смотреться в вечерние часы. Фигуры подсвечиваются в тех местах, где человек испытывает боль. Выставка продлится до 22 октября.