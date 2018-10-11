По делу Вадима Жерздева назначено предварительное судебное заседание

СЕГОДНЯ 09:37 2018-10-11T11:04:06+03:00

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В Новомосковский городской суд Тульской области поступило уголовное дело в отношении бывшего главы администрации МО Новомосковск Вадима Жерздева. Напомним, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как выяснили следователи, в декабре 2016 года экс-глава решил помочь хорошему знакомому - учредителю тульской организации - и организовать передачу ему в собственность по минимальной цене земельные участки.

Было принято решение о проведении открытых аукционов по продаже трех участков.

Заявки на участие были поданы тремя физическими лицами, однако Жерздев пообещал своему знакомому, что поможет с победой в торгах и оформит право собственности на указанные земельные участки по минимальной цене, что даст мужчине возможность организовать там платные парковки и получать с них прибыль.

В феврале 2017 года экс-глава со своего мобильника позвонил одному из участников аукциона и потребовал от последнего отказаться от участия. Тот, из-за оказанного давления, снял свою кандидатуру. А вот также побеседовать со вторым участником аукциона Жерздеву не удалось, поскольку он проживал в другом регионе.

Тогда обвиняемый дал указание своим подчиненным найти законную возможность отмены аукционов по продаже земельных участков. Однако, таких оснований не нашлось.

В результате, Жерздев поручил своим подчиненным решить вопрос с отменой аукционов в связи с наличием на указанных участках объектов водоотведения и иных коммуникаций, принадлежащих организации города Новомосковска, не обремененных сервитутом.

Он подписал соответствующее постановление, и мероприятия были отменены. Хотя, на самом деле, никаких объектов водоотведения и иных коммуникаций на земельных участках не было.

Второй потерпевший, не согласившись с таким решением, и посчитав, что его права нарушены, обратился с жалобой на незаконные действия администрации Новомосковска в Управление Антимонопольной службы РФ по Тульской области.

На основании представленных в УФАС документов, содержащих ложные сведения, сотрудники Управления были введены в заблуждение и признали жалобу участника аукциона необоснованной.

Тем не менее, 4 июня Вадим Жерздев был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Ему предъявили обвинение, заключили под стражу, а после отпустили под домашний арест до 3 октября.

По данному уголовному делу судьей Новомосковского городского суда Тульской области Соловьевой назначено закрытое предварительное судебное заседание в особом порядке судебного разбирательства.

Вадиму Жерздеву грозит до четырех лет лишения свободы.

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