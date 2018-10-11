Туляк стащил телефон у знакомого, когда тот по нему разговаривал

СЕГОДНЯ 07:00 2018-10-10T16:46:10+03:00

Приговор туляку в законную силу пока не вступил

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Зареченский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор 28-летнему местному жителю за совершенный грабеж.

Инцидент с участием мужчины произошел 11 июля 2018 года.

Находясь напротив дома по улице Токарева в Туле туляк увидел идущего ему навстречу знакомого мужчины. Тот разговаривал по мобильному телефону.

Осужденный подошел к знакомому, выхватил из его рук сотовый и сбежал, оставив хозяина гаджета в недоумении и недовольстве. Мужчина обратился в полицию, грабитель был задержан и пошел под суд.

В результате ему было наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов.

Похищенное было возвращено законному владельцу.

Приговор туляку в законную силу пока не вступил.