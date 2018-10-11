Туляк стащил телефон у знакомого, когда тот по нему разговаривал
Зареченский районный суд Тулы вынес обвинительный приговор 28-летнему местному жителю за совершенный грабеж.
Инцидент с участием мужчины произошел 11 июля 2018 года.
Находясь напротив дома по улице Токарева в Туле туляк увидел идущего ему навстречу знакомого мужчины. Тот разговаривал по мобильному телефону.
Осужденный подошел к знакомому, выхватил из его рук сотовый и сбежал, оставив хозяина гаджета в недоумении и недовольстве. Мужчина обратился в полицию, грабитель был задержан и пошел под суд.
В результате ему было наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов.
Похищенное было возвращено законному владельцу.
Приговор туляку в законную силу пока не вступил.