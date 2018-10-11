Житель Новосибирской области обманул тульских пенсионеров на 620 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 03:00 2018-10-10T16:39:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле осудили за мошенничество раннее судимого 38-летнего жителя Новосибирской области.

Летом 2017 года, находясь в Новосибирске, мужчина звонил на стационарные телефоны жителей тульского Заречья, представлялся полицейским, утверждал, что их родственники якобы совершили преступление. За их свободу, то есть за непривлечение к уголовной ответственности, мошенник требовал от туляков деньги – от 20 000 до 200 000 рублей.

Взволнованные родственники передавали суммы через курьеров, которые приезжали к ним домой по указанию новосибирца.

В свою очередь, курьеры через банкоматы переводили деньги на банковскую карту или абонентские номера, которые по телефону указывал осужденный. Деньги с бансковской карты обналичивались в Новосибирске.

В результате, новосибирец причинил материальный ущерб пяти потерпевшим на общую сумму 620 000 рублей, а также пытался похитить все тем же способом 50 000 рублей у еще одной тулячки. Отметим, что все потерпевшие являются пенсионерами.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

- 10 октября 2018 года апелляционным определением судебной коллегии приговор жителю Новосибирской области оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденного и его адвоката - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.