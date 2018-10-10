Алексей Дюмин: В регионе реализуется более 25 аграрных проектов на сумму порядка 100 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 15:24 2018-10-10T16:13:05+03:00

Об этом губернатор Тульской области рассказал в рамках Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018»

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10 октября в Москве на ВДНХ начала работу Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2018». Это главный аграрный форум страны на протяжении 19 лет.

Каждый год в выставке принимают участие более 1500 экспонентов из более чем 60 регионов России и более чем 12 стран мира. Общая площадь выставки составляет 30 000 квадратных метров. В прошлом году ее посетили 300 000 человек. Выставка продлится до 13 октября.

Делегацию Тульской области на выставке представляют более 30 тульских производителей.

Продемонстрирован широкий ассортимент продукции нашего региона: кондитерские изделия и в их числе, конечно, традиционные тульские сладости (Тульский пряник, Белевская пастила), мясная и молочная продукция, колбасные и хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, сыры, напитки.

Инвестиционный потенциал агропромышленного комплекса региона был продемонстрирован и Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, который принял участие в открытии выставки.

Глава тульской делегации - губернатор Алексей Дюмин - рассказал Премьер-министру, что в целом отрасль в регионе развивается интенсивно. Тульская область по-прежнему остается в числе лидеров в ЦФО по сбору рапса и картофеля. Уверенными темпами растет производство мяса. Кроме того, область наращивает темпы и по производству молока.

- Правительство Тульской области ведет активную работу по привлечению инвесторов в сельскохозяйственную отрасль. Сейчас в регионе реализуется более 25 аграрных проектов на общую сумму порядка 100 миллиардов рублей. В течение трех лет это позволит создать почти 6000 новых рабочих мест», - сказал Алексей Дюмин.

Губернатор поблагодарил Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и Заместителя Председателя Правительства РФ Алексея Гордеева за активную поддержку инвестпроектов в Тульской области.