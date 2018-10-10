2018-10-10T16:13:05+03:00
Общество

Алексей Дюмин: В регионе реализуется более 25 аграрных проектов на сумму порядка 100 миллиардов рублей

Об этом губернатор Тульской области рассказал в рамках Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2018»
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
ФОТО: Правительство ТОФОТО: Правительство ТО
Изменить размер текста:

10 октября в Москве на ВДНХ начала работу Российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2018». Это главный аграрный форум страны на протяжении 19 лет.

Каждый год в выставке принимают участие более 1500 экспонентов из более чем 60 регионов России и более чем 12 стран мира. Общая площадь выставки составляет 30 000 квадратных метров. В прошлом году ее посетили 300 000 человек. Выставка продлится до 13 октября.

Делегацию Тульской области на выставке представляют более 30 тульских производителей.

Продемонстрирован широкий ассортимент продукции нашего региона: кондитерские изделия и в их числе, конечно, традиционные тульские сладости (Тульский пряник, Белевская пастила), мясная и молочная продукция, колбасные и хлебобулочные изделия, овощи и фрукты, сыры, напитки.

Инвестиционный потенциал агропромышленного комплекса региона был продемонстрирован и Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, который принял участие в открытии выставки.

Глава тульской делегации - губернатор Алексей Дюмин - рассказал Премьер-министру, что в целом отрасль в регионе развивается интенсивно. Тульская область по-прежнему остается в числе лидеров в ЦФО по сбору рапса и картофеля. Уверенными темпами растет производство мяса. Кроме того, область наращивает темпы и по производству молока.

- Правительство Тульской области ведет активную работу по привлечению инвесторов в сельскохозяйственную отрасль. Сейчас в регионе реализуется более 25 аграрных проектов на общую сумму порядка 100 миллиардов рублей. В течение трех лет это позволит создать почти 6000 новых рабочих мест», - сказал Алексей Дюмин.

Губернатор поблагодарил Министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и Заместителя Председателя Правительства РФ Алексея Гордеева за активную поддержку инвестпроектов в Тульской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Тульской области будут построены два овцеводческих комплекса
В Ясногорском районе построят новые птицеводческие фермы
В Тульской области появится новая молочная ферма
Светящиеся позвоночники: в Белоусовском парке открылась новая выставка
13 октября в Туле пройдет закрытие мотосезона
Вынес в рюкзаке: туляк попался на краже парфюмерии из магазина
Алексей Дюмин принял участие в агропромышленной выставке «Золотая осень-2018»
Тульских застройщиков накажут за отсутствие пунктов помывки колес на стройплощадках
В Туле торговая представительница поймана на краже массажеров
В Туле продолжают ликвидировать несанкционированные свалки
В Туле обсудили совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи
Пожар в деревне Приволье закоптил дом и уничтожил телевизор
Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотеки
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоится XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Социокультурные и социоэкономические факторы развития инновационных систем в регионах»
Под Тулой "Опель" перевернулся на крышу
На Галкина в Туле "Шкода" сбила ребенка
Для тульских старшеклассников прошло профориетационное мероприятие
В Тульской области нашли более 30 человек, пропавших без вести
17 октября передвижная приемная продолжит работу в Зареченском округе
В страшном ДТП на Рязанской в Туле погиб водитель
Алексей Дюмин провел личный прием граждан
Тулячка пожаловалась губернатору на опасную стройку дороги на Хворостухина
В Туле планируют увеличить количество автобусов №18
Тульский "Арсенал" проведет зимние сборы в Турции
В Тульской области мужчина избил пенсионера электрической дрелью
В Туле на ул. Рязанской "Фольксваген" съехал в кювет: есть пострадавшие
Туляки обратились к губернатору с вопросами о жилье, транспорте и дорогах