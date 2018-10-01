«Золотая осень-2018»: стенд Тульской области посетил Дмитрий Медведев

1 Окт. 13:40 2018-10-10T14:25:44+03:00

Выставка пройдет с 10 по 13 октября в Москве на ВДНХ

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10 октября в Москве стартовала российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2018». Наряду с экспозициями других регионов страны представлен стенд Тульской области. Свою продукцию представили лучшие предприятия и хозяйства региона. Сегодня стенд посетил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, в этом году во всех разделах выставки «Золотая осень» акцент сделан на демонстрации экспортных возможностей российского агробизнеса. Участникам предоставлены новые возможности для демонстрации своего потенциала и взаимодействия с вероятными партнерами.