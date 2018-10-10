2018-10-10T14:27:07+03:00
Происшествия

В тульском СИЗО скончался 30-летний осужденный

Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области скончался 30-летний осужденный. Его тело обнаружили 29 сентября в одной из камер режимного корпуса.

Следователь, осмотрев место происшествия и тело потерпевшего, видимых признаков насильственной смерти, а также каких-либо телесных повреждений, не обнаружил. Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что в СИЗО-1 мужчина был помещен в связи с совершением кражи. Следователь устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

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