Мы делили апельсин… Как туляки купили землю с «мутным» прошлым

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-10T12:57:55+03:00

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Земля всегда была и остается одним из основных объектов вложения денежных средств. Приобретение участка дает широкие возможности: строительство дома, ведение фермерского хозяйства и многое другое. Поэтому и стоят участки дорого, особенно в черте города или рядом с ней. По той же причине земельные аферы – одни из самых распространенных махинаций. К сожалению, столкнуться с мошенником может каждый. И именно добросовестные покупатели несут убытки от их преступных действий. В такую «мутную» историю попали туляки Шатровы. Но о том, что столкнулись с мошенниками, они узнали лишь спустя три года после совершения сделки.

Длинная история

5 февраля 2018 года «Комсомольская правда» в Туле» опубликовала статью «В Туле чиновники осуждены за хищение 77 земельных участков». В ней сообщалось о вынесении обвинительного приговора бывшему начальнику отдела муниципального архива Ленинского района и ранее судимому за мошенничество знакомому. Женщина 56 лет и ее 32-летний мужчина были признаны виновными в мошенничестве.

Преступная парочка незаконно оформляла документы о праве собственности на землю. Для этого они делали «липовые» постановления о предоставлении подставным лицам земельных участков. Затем женщина вкладывала поддельные документы в архивные фонды, а мужчина занимался постановкой земельных участков на кадастровый учет. Так преступники незаконно оформили право собственности на 77 земельных участков, которые впоследствии были проданы. Ущерб превысил 70 миллионов рублей.

Преступницу приговорили к 5 годам в колонии общего режима, ее подельнику дали 5,5 лет строгого режима со штрафом в размере 50 тысяч рублей.

«Так, один фальшивый архивный документ, которого никто не видит, запустил многоступенчатую аферу, благодаря которой смогли обмануть несколько десятков людей», - сокрушается Галина Владимировна, которая на собственном опыте столкнулась с последствиями этой громкой истории.

Без вины виноватые

В 2015 году семья Шатровых решилась на дорогостоящее приобретение. Земля понадобилась для ведения бизнеса. Предприниматели искали участок, расположенный на первой линии вдоль городских дорог. Для сопровождения сделки привлекли риелтора. Поиски затянулись: то участок не подходил, то владельцы уже взяли аванс. Тогда риелтор предложила свой вариант:

- Риелтор сказала, что она как раз готовит документы для продажи подходящего нам земельного участка. Мы осмотрели землю в Ленинском районе возле деревни Малевка. Он нам понравился. Прежде чем заключать сделку, проверили все документы, запросили новую кадастровую выписку 24 июня 2015 года. 25 июня состоялась купля-продажа, – рассказывает Галина Владимировна.

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Из документов видно, что приобретенный Шатровыми участок ранее учтенный: внесен в государственный кадастр в 1993 году. Право собственности было оформлено предыдущей владелицей в 2014 году.

– Мы решили, что сделано это было специально для продажи и подозрений не вызвало. Все было подтверждено документами и печатями. Сделка проводилась через МФЦ. Через 10 дней мы получили документы о праве собственности, - вспоминает Галина Шатрова.

Получив собственность, новые владельцы сразу приступают к активным действиям. Оформляют перевод участка, предназначенного для индивидуального строительства, в коммерческую недвижимость, присваивают адрес.

- Мы начали благоустраивать землю для своих нужд.

Срезали поросль деревьев, завезли грунт, подвели электричество по государственной программе, построили забор и ангар, - рассказывает один из владельцев участка Евгений Шатров. - Чтобы узаконить постройки, вызвали кадастрового инженера, сделали техплан, провели воду. На это ушло полгода. При оформлении документов неоднократно обращались в государственные органы. И вдруг получили повестку в суд.

События начали развиваться по неожиданному для семьи сценарию. На участок наложили арест, Министерство имущественных и земельных отношений обратилось в суд с иском об истребовании земли из незаконного владения. Причина крылась в «туманном» прошлом участка, который среди многих фигурировал в деле о «липовых» архивных документах.

Один в поле не воин

Судебные разбирательства только начинаются. Шатровы не теряют надежды, что отстоят свою правоту. Для этого они разыскивают владельцев оставшихся 76 участков, надеются предъявить коллективный иск. Представляющий интересы семьи адвокат готовится к непростому процессу. Как сообщила корреспонденту «КП» Ирина Шершова, она не видит никаких нарушений в процедуре купли-продажи: «Мои клиенты сделали все возможное, чтобы проверить подлинность документов продавца и «юридическую чистоту» участка», - утверждает она.

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- Исковые требования обоснованы тем, что, по мнению Министерства, право собственности Шатровых на земельный участок возникло по недействительным основаниям, поскольку они купили землю у неуправомоченного лица. Мои клиенты с исковыми требованиями категорически не согласны, намерены предъявить встречное исковое заявление о признании их добросовестными приобретателями, - поясняет юрист. - Основания: приобретение участка происходило по возмездной сделке за рыночную стоимость. Они, проявив всю возможную осмотрительность и осторожность, проверяли «юридическую чистоту» участка, неоднократно запрашивали в Управлении Росреестра по Тульской области сведения о нем. В реестре отсутствовали какие-либо данные об арестах, запретах на распоряжение участком, притязаниях третьих лиц. Кроме того, участок прошел процедуру межевания, по результатам которой в государственный реестр были внесены данные о границах участка.

Каких-либо оснований не доверять данным государственных органов у Шатровых не было, поскольку они в силу закона являются открытыми, публичными и достоверными.

При таких обстоятельствах полагаю, что лишение Шатровых права собственности на земельный участок не соответствует закону, грубо нарушает их имущественные права и законные интересы, - обозначила свою позицию адвокат.

Каким будет решение суда, покажет время. А пока наши герои запасаются терпением и валерьянкой, надеясь на лучшее и не переставая удивляться:

- Почему людей, виновных в мошенничестве, оштрафовали на 50 тысяч рублей. А мы, купившие участок как положено, как правило, несем огромные потери. Если власти долгое время не подозревали о махинациях с землей, как это можем сделать мы, простые люди.

А как у них?

10 апреля «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге» сообщила: «Верховный суд встал на защиту собственника, у которого хотели отобрать землю и дом».

История Николая Козлова из Ленинградской области может стать прецедентом для других людей, попавших в подобную ситуацию. Суды разных инстанций то вставали на сторону неудачливого собственника – мол, он добросовестный приобретатель и ни в чем не виноват, то на сторону прокурора – мол, государству нанесен ущерб, и он должен быть возмещен. В конце концов, дело дошло до Верховного суда.

Судебная коллегия ВС также высказала свое мнение – в защиту собственника спорной земли, оказавшегося в цепочке «крайним». «Проверка соблюдения закона при совершении предшествующих сделок с недвижимым имуществом со стороны приобретателя этого имущества – в отличие от государства в лице органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, – зачастую существенно затруднена или невозможна», – записано в документе.