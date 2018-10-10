2018-10-10T10:29:48+03:00
Общество

Тульская область принимает участие в юбилейной выставке «Золотая осень» в Москве

«Золотая осень» - это главное событие российского агропромышленного комплекса
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: портал правительства ТОФото: портал правительства ТО
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С 10 по 13 октября 2018 года на ВДНХ пройдет Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», организуемая Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

Ежегодное масштабное мероприетие объединяет в себе масштабную экспозицию достижений отечественных сельхозпроизводителей и актуальную деловую программу, в рамках которой обсуждаются перспективы развития отрасли.

В этом году во всех разделах выставки основной акцент будет сделан на демонстрации экспортных возможностей российского агробизнеса. В настоящее время идет работа по формированию программы выставки. Юбилейный год обещает стать для «Золотой осени» еще более насыщенным на события, не только вновь расширив состав участников, но и предоставив им новые возможности для демонстрации своего потенциала и взаимодействия с вероятными партнерами.

Тульская область также принимает участие в юбилейной выставке. Несколько десятков сельхозпредприятий региона представляют свою продукцию на экспозиционном стенде. Среди них: производители молочной продукции, хлебобулочных изделий, крестьянско-фермерские хозяйства.

Отметим, что в 2017 году общая площадь экспозиции превысила 30 000 кв. м.

Участниками выставки стали предприятия из 68 регионов России, представители 15 зарубежных стран и около 800 представителей российских и зарубежных СМИ.

За четыре дня порядка 110 тысяч человек посмотрели экспозиции в павильонах и около 200 тысяч – под открытым небом.

Свыше 100 иностранных закупщиков провели 185 встреч с отечественными производителями, результатом которых стало подписание соглашений о поставках продукции на общую сумму более 3 млрд руб.

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