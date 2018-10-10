2018-10-10T09:07:14+03:00
Происшествия

В Туле экс-полицейский, крышевавший секс-притон, пойдет под суд

Обвиняемый заключен под стражу
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

В марте 2015 года обвиняемый познакомился с мужчиной. Тот рассказал правоохранителю о своем борделе на ул. Мира.

Экс-полицейский пообещал ему свое покровительство. Владельца притона и его сообщницу не привлекут к уголовной ответственности, о планируемых визитах стражей порядка они будут знать заранее, а за это он должен будет выплачивать 10 тысяч рублей ежемесячно. Мужчина согласился и около трех лет исправно платил деньги.

Так продолжалось пока оперативник уголовного розыска не узнал о возможной причастности неопределенного круга лиц женского пола к занятию проституцией в квартире на ул. Мира.

Для проверки информации и последующего пресечения противоправной деятельности оперуполномоченный вместе с коллегами прибыли по указанному адресу. После этого в полицию доставили двух девушек, занимавшихся проституцией для установления их личности и составления на них протоколов.

Владелец притона сообщил об этой ситуации бывшему заместителю начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков. Тот попросил оперативников отпустить девушек, пояснив, что они являются его знакомыми и не имеют никакого отношения к занятию проституцией.

Преступную деятельность мужчины и его сообщницы, организовавших занятия проституцией, а также противоправную деятельность девушек, занимающихся проституцией пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области. Суд признал их виновными.

Обвиняемый заключен под стражу. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

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