Бывшему онкологу, обвиняемому в смерти женщины в Тульском областном онкодиспансере, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 16:59 2018-10-09T17:02:09+03:00

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50-летний экс-онколог Тульского областного онкологического диспансера осужден за причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Напомним, 12 января 2017 года мужчина, будучи лечащим врачом и оперирующим хирургом женщины, провел ей операцию. В ходе проведения хирургических манипуляций медик допустил технический дефект - повреждил стенку прямой кишки. Это повлекло развитие у потерпевшей гнойного тазового перитонита.

- В послеоперационном периоде врач не предпринял надлежащих мер к диагностированию осложнений у пациентки, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Тульской области.

В результате, 28 января 2017 года потерпевшая скончалась в диспансере.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы, а также запрет на 2 года заниматься медицинской деятельностью.