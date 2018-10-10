Две жительницы Тульской области обокрали чужую квартиру
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу
Фото: Алексей ФОКИН
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И.о. прокурора Тепло-Огаревского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 33-летнюю и 35-летнюю женщин обвиняют в краже.
Пьяные местные жительницы пришли к чужой квартире в п. Северный Тепло-Огаревского района, откуда похитили имущество. Материальный ущерб причинен на сумму более 3 000 рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.