В Тульской области мужчина украл из магазина продукты, массажер и мобильник
Ущерб составил более 9 тысяч рублей
Фото: Алексей ФОКИН
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И.о. прокурора Тепло-Огаревского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 53-летнего мужчину обвиняют в краже.
Местный житель проник в магазин в поселке Теплое, взломав запорное устройство боковой входной двери металлическим прутом. Оттуда он похитил продукты, бытовой массажер и мобильный телефон на общую сумму более 9 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.