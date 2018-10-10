2018-10-09T16:51:53+03:00
Происшествия

В Тульской области мужчина украл из магазина продукты, массажер и мобильник

Ущерб составил более 9 тысяч рублей
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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И.о. прокурора Тепло-Огаревского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. 53-летнего мужчину обвиняют в краже.

Местный житель проник в магазин в поселке Теплое, взломав запорное устройство боковой входной двери металлическим прутом. Оттуда он похитил продукты, бытовой массажер и мобильный телефон на общую сумму более 9 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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