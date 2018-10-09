2018-10-09T16:43:16+03:00
Происшествия

Будьте внимательны: как в гипермаркете "Глобус" обманывают покупателей

В отношении ООО «ГИПЕРГЛОБУС» возбуждено дело об административном правонарушении
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Региональный Роспотребнадзор провел административное расследования в гипермаркете «ГЛОБУС» (ООО «ГИПЕРГЛОБУС») по обращению возмуженного покупателя.

Специалистами был проведен осмотр помещения гипермаркета, в результате чего были выявлены нарушения Закона РФ «О защите прав потребителей», а именно, в части представления потребителям недостоверной информации о цене реализуемого товара.

То есть, цена на ценнике не соответствовала цене при расчете на кассе.

В итоге, в отношении ООО «ГИПЕРГЛОБУС» было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 14.8 КоАП РФ "Нарушение иных прав потребителей".

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